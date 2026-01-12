Pestă porcină la Ungheni. În mai multe localități a fost instituită carantină

Un caz de pestă porcină africană a fost confirmat în satul Zagarancea, raionul Ungheni. Comisia raională pentru situații excepționale a instituit carantină timp de cel puțin 30 de zile în mai multe localități, pentru a preveni răspândirea bolii.

Carantina vizează municipiul Ungheni, inclusiv localitățile Zagarancea, Petrești, Todirești, Pârlița, Alexeevca, Unțești și Cetireni. De asemenea, măsurile se aplică și în Valea Mare, Mănoilești, Vulpești, Elizavetovca, Buzduganii de Jos și Buzduganii de Sus.

Pe durata carantinei sunt impuse restricții asupra activităților care pot favoriza răspândirea virusului, inclusiv interzicerea circulației porcinelor și a comercializării cărnii provenite din gospodării neautorizate. Locuitorii sunt sfătuiți să informeze medicii veterinari sau administrația locală dacă apar suspiciuni de boală.

Pesta porcină africană este o boală extrem de contagioasă, fără tratament sau vaccin. Conform hărții focarelor active de boli ale animalelor, publicată de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, în prezent pe teritoriul Republicii Moldova există 22 de focare active de PPA.