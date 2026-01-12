Galerie Foto: Cel mai mare parc de distracții din UE ar urma să fie construit lângă București

Un nou parc tematic de mari dimensiuni, denumit DraculaLand, ar urma să fie construit în apropierea localității Gherghița, lângă autostrada A3, la aproximativ 20 de minute de București și 15 minute de Aeroportul Internațional Otopeni. Amplasarea ar facilita accesul atât pentru locuitorii Capitalei României, cât și pentru turiștii care sosesc pe cale aeriană.

Potrivit dezvoltatorilor, proiectul ar urma să se întindă pe o suprafață de aproximativ 160 de hectare și ar putea deveni, din punct de vedere al dimensiunii și diversității atracțiilor, unul dintre cele mai mari parcuri tematice din Uniunea Europeană. În prezent, cel mai vizitat parc de distracții din Europa rămâne Disneyland Paris.

Inițiatorii proiectului estimează că DraculaLand ar putea genera peste 5.000 de locuri de muncă și un impact economic total de aproximativ 5 miliarde de euro în următorii zece ani. În prima etapă de funcționare, numărul vizitatorilor ar putea ajunge la circa 3 milioane anual.

În acest moment, proiectul se află în faza de concept și prezentare publică. Construcția este planificată pentru perioada 2025–2027, însă implementarea depinde de obținerea finanțării necesare și a tuturor autorizațiilor legale. Imaginile și randările făcute publice reflectă doar viziunea dezvoltatorilor și nu stadiul real al lucrărilor.

Pe site-ul oficial al proiectului, fondatorii fac apel la investitori interesați să susțină financiar realizarea parcului.

DraculaLand este inițiat de doi antreprenori români – Dragoș Dobrescu și George Toader. Dobrescu este un investitor imobiliar cu peste 30 de ani de experiență în dezvoltarea de spații comerciale și rezidențiale și este cunoscut pentru activitatea sa discretă pe piața imobiliară din România. George Toader, co-fondator al proiectului, este un om de afaceri despre care există puține informații publice, fiind menționat în presă ca partener în această inițiativă.