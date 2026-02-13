Fermierii din Moldova pot solicita granturi de până la un milion de dolari

Fermierii din Republica Moldova pot solicita granturi pentru dezvoltarea afacerilor agricole, prin intermediul celei de-a cincea competiții organizate în cadrul Proiectului AGGRI, a anunțat Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare.

Cererea de finanțare poate fi depusă în perioada 2 martie – 29 mai 2026. Suma maximă a unui grant poate ajunge până la 1 milion de dolari, însă nu poate depăși 50% din valoarea investiției eligibile. Pentru sectoarele de culturi de nișă, plafonul este de 70.000 de dolari per beneficiar, cu excepția cooperativelor, care pot accesa până la 300.000 de dolari.

Competiția vizează sprijinirea fermierilor din sectoarele de creștere a bovinelor, ovinelor și caprinelor, axate pe producția de lapte, sisteme mixte și producția de carne. Sunt eligibile și fermele de porci și fazani, precum și proiectele care vizează consolidarea măsurilor de biosecuritate. Finanțare este disponibilă, de asemenea, pentru modernizarea fermelor de găini ouătoare, inclusiv dotarea cu cuști îmbunătățite sau sisteme alternative de adăpostire, pentru a respecta standardele de bunăstare a animalelor și siguranță alimentară.

Proiectul AGGRI (Investiții pentru Guvernanță, Creștere și Reziliență în Agricultură) este unul dintre principalele programe recente de modernizare a agriculturii din Republica Moldova. Lansat în 2023 și finanțat de Banca Mondială, proiectul dispune de un buget total de aproximativ 55 de milioane de dolari și are ca obiectiv transformarea agriculturii dintr-un sector vulnerabil la crize într-un sector competitiv, orientat spre piață și export.