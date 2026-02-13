Ucraina propune garanții suplimentare pentru reluarea exportului de carne în Moldova

Ucraina este gata de maximă deschidere și de oferirea unor garanții suplimentare părții moldovenești privind calitatea și siguranța produselor, pentru reluarea cât mai rapidă a livrărilor.

Ministrul Economiei, Mediului și Agriculturii al Ucrainei, Oleksii Sobolev, a discutat, în cadrul unei întrevederi cu reprezentanții Ministerului Agriculturii din Republica Moldova și ai Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), modalitățile de soluționare a restricțiilor temporare privind exportul de carne de pasăre.

Necesitatea negocierilor a apărut după ce, la 26 ianuarie, ANSA a suspendat importul de carne de pasăre din Ucraina, în urma depistării substanței interzise metronidazol în loturi de furaje. Sobolev a subliniat că Republica Moldova este o piață de importanță critică: anul trecut exporturile au însumat 18,4 mii de tone, în valoare de 32,7 milioane de dolari.

„Ucraina are încredere în calitatea produselor sale, fapt confirmat de exporturile stabile pe piața Uniunii Europene. Suntem pregătiți pentru maximă deschidere și pentru a oferi garanții suplimentare, inclusiv prin efectuarea de teste în laboratoare acreditate, la solicitare”, a declarat ministrul.

În urma întâlnirii, părțile au convenit să consolideze controlul de inspecție asupra exportatorilor. Totodată, Asociația Producătorilor de Carne de Pasăre din Ucraina a calificat restricțiile drept având un caracter „artificial”.