Ioniță: Prețul apartamentelor crește din cauza accesului limitat la credite

Veaceslav Ioniță a atras atenția că accesul deficitar al dezvoltatorilor la credite bancare contribuie semnificativ la creșterea costurilor construcțiilor și, implicit, la majorarea prețurilor apartamentelor în Republica Moldova. Potrivit acestuia, lipsa finanțării directe din partea băncilor obligă companiile să apeleze la investitori privați, care achiziționează locuințe în faze incipiente și le revând ulterior la prețuri mult mai mari, afectând astfel accesul populației la locuințe.

Ioniță a explicat că este nevoie de o reformă urgentă a modului în care este finanțat sectorul construcțiilor, menționând că reglementările introduse în perioada 2022–2023, printre care și o taxă de 0,5% din valoarea lucrărilor, au afectat semnificativ piața.

În cazul unui proiect de 100 de milioane de euro, taxa aplicată dezvoltatorului ajunge la 500.000 de euro. Expertul a subliniat că, deși războiul din Ucraina a influențat costurile și prețurile, principalul factor rămâne reglementarea aplicată sectorului.

Potrivit datelor prezentate de Ioniță, portofoliul creditelor bancare pentru imobile a crescut în ultimul deceniu de la 3,7 miliarde lei în 2015 la 29,4 miliarde lei în 2025, cu o explozie a creditelor ipotecare în ultimii doi ani. Totuși, din această sumă doar 3,3 miliarde lei au fost acordate companiilor de construcții, ceea ce reprezintă aproximativ 10% din totalul proiectelor investiționale din 2025. Restul creditelor sunt direcționate în principal către persoane fizice, iar dezvoltatorii rezidențiali au acces la maxim un miliard de lei, în timp ce 26 de miliarde lei merg către populație.

Expertul a comparat situația cu cea din Uniunea Europeană, unde 50–70% dintr-un proiect imobiliar este finanțat de bănci, iar contribuția clienților se limitează la 10–20%. În Republica Moldova, doar 10% din finanțarea proiectelor rezidențiale provine de la bănci, forțând dezvoltatorii să apeleze la investitori privați, care obțin profituri semnificative la vânzarea ulterioară a apartamentelor.

Ioniță a precizat că, deși procesul de finanțare a sectorului s-a accelerat în ultimii doi ani, nivelul rămâne insuficient. El a propus ca băncile să finanțeze direct dezvoltatorii, iar cetățenii să aibă opțiunea de a achiziționa locuințe în rate direct de la companii, pe 5–10 ani, la prețuri corecte și fără costuri ascunse.

Expertul a mai amintit că, în 2025, piața imobiliară din Republica Moldova a înregistrat minimul istoric al tranzacțiilor din ultimii 15 ani, cu puțin peste 31.000 de tranzacții la nivel național și doar 14.000 în municipiul Chișinău. Ioniță estimează o revigorare a pieței începând cu al doilea trimestru al anului curent.