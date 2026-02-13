Datoria externă de stat a Rusiei depăşeşte 60 de miliarde de dolari, un maximum al ultimilor 20 de ani

Datoria externă de stat a Rusiei, care cuprinde obligaţiile guvernului rus, a ajuns la 61,97 miliarde de dolari la 1 februarie, conform datelor publicate de Ministerul Finanţelor rus, şi reprezintă un maximum al ultimilor 20 de ani, informează vineri agenția de știri EFE.

Conform statisticilor Ministerului Finanţelor, recordul anterior a fost atins în 2006, când acest indicator a ajuns la 76,5 miliarde de dolari.

Un an mai târziu, datoria Rusiei a scăzut la 52 de miliarde de dolari, iar timp de două decenii nu a depăşit pragul de 60 de miliarde de dolari.

La sfârşitul anului trecut, prim-ministrul rus Mihail Mişustin a susţinut că datoria externă a Rusiei „este printre cele mai scăzute dintre toate ţările dezvoltate”, ceea ce permite ţării să urmărească proiecte care vizează dezvoltarea tehnologică şi socială.

Ministrul de finanţe rus, Anton Siluanov, a declarat în decembrie anul trecut că datoria externă a Rusiei nu ar trebui să depăşească 20% din Produsul Intern Brut (PIB) şi a afirmat că situaţia actuală „este un avantaj pentru economia noastră”.

La rândul său, Banca Centrală a Rusiei a informat la începutul anului că datoria externă totală la data de 1 ianuarie 2026 a ajuns la 319,8 miliarde de dolari, cu 30 de miliarde de dolari mai mult decât în 2025 (o creştere de 10,4%).

„Dinamica acestui indicator a fost determinată în principal de reevaluarea pozitivă a angajamentelor din alte sectoare şi din sistemul bancar, ca urmare a aprecierii rublei, precum şi a atractivităţii finanţării prin datorii”, a declarat autoritatea de reglementare rusă.

Datoria externă de stat include angajamentele instituţiilor statului faţă de creditorii străini, în timp ce datoria externă totală cuprinde şi alte sectoare private.