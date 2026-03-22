Alla Donțu, către Iuliana Beregoi în scandalul cu sicriele în care e vizată: „Autoverifică-te unde ai greșit și nu te lăsa ruptă”

Regizoarea și producătoarea Alla Donțu a comentat scandalul în care este vizată Iuliana Beregoi, afirmând că artista are „potențial de divă”, dar ar trebui să se „autoverifice” și să învețe din această încercare. „Un sfat de la o babă bătrână: autoverifică-te, Iuliana, unde ai greșit și treci peste asta”, a declarat Alla Donțu în cadrul unui interviu cu Dorin Galben.

„Îmi place enorm de Iuliana Beregoi și o consider o fată cu potențial de divă, și ar fi păcat ca ea să nu atingă aceasta culme având totul și având toate talentele laolaltă și să nu se lase ruptă de scandalul care este acum în jurul ei, ea trebuie să se autoverifice.

Eu cred că dumnezeu îi da aceasta incercare unui om talentat ca să-l vadă dacă este pe măsură de puternic”, a declarat Donțu.