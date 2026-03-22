Legături politice și mafiote în războiul Beregoi-Bostănică

Mai e cineva care n-a auzit de scandalul Beregoi–Bostănică? Nu cred. TikTokul a fost invadat de conflictul dintre cele două cântărețe. Un scandal care, la început, părea pueril a ajuns să includă percheziții, rețineri, dar și posibile încrengături politice la nivel înalt.

Totodată, cazul a scos la lumină practici cel puțin neortodoxe prin care influenceri din Republica Moldova ar fi fost șantajați pentru a nu rămâne fără obiectul muncii: paginile de social media.

Cine sunt tiktokerițele

Iuliana Beregoi și Andreea Bostănică au ambele 21 de ani și se prezintă drept cântărețe. Sunt originare din Republica Moldova și, în copilărie, au fost prietene. Tot atunci au început să facă vlog, să cânte și să devină cunoscute pe social media.

Dacă Andreea Bostănică s-a axat mai mult pe TikTok, fiind supranumită „regina TikTok-ului”, Iuliana Beregoi s-a făcut cunoscută publicului prin piesele lansate și concertele la care participau mii de copii. Cu toate acestea, ambele au cifre impresionante în online. Iuliana Beregoi are peste 1,6 milioane de urmăritori pe Instagram și 3,3 milioane pe TikTok. Andreea Bostănică are unul dintre cele mai urmărite conturi din România, cu peste 7,2 milioane de urmăritori pe TikTok și aproape 4 milioane pe Instagram. Cifrele confirmă că ambele sunt relevante pentru un anumit public.

Șantaj, sicrie și amenințări

Scandalul dintre cele două a început ca orice alt „beef” (n.r. conflict public în care două persoane se critică sau se atacă reciproc). Deși nu și-au rostit numele în primele apariții publice, atacurile au fost evidente. Andreea Bostănică a acuzat-o pe Beregoi de șantaj și amenințări, făcând referire la familia acesteia ca la un „clan”.

Întâmplător sau nu, după aceste acuzații, polițiștii din Republica Moldova au efectuat, la mijlocul lunii februarie, 10 percheziții domiciliare, au anchetat 8 persoane – dintre care una a fost reținută – într-un dosar de șantaj și amenințări.

„În perioada martie 2021 – mai 2025, bănuiții ar fi șantajat două persoane și ar fi extorcat suma de peste 47.200 de euro”, a transmis Poliția din Republica Moldova într-un comunicat de presă.

Un alt detaliu important din comunicat a fost faptul că activitatea infracțională ar fi fost desfășurată de un „grup de 8 persoane, printre care trei femei cu vârste cuprinse între 18 și 47 de ani, originare din Chișinău și Orhei”.

Investigatorii de pe TikTok

Andreea Bostănică a vorbit într-un live despre comunicatul de presă, lăsând să se înțeleagă că Iuliana Beregoi și familia acesteia ar fi vizate. De aici, „investigatorii” de pe TikTok și-au făcut treaba.

În imaginile puse la dispoziție de Poliția din Moldova se observau ușile unor locuințe percheziționate. Internauții, urmăritori ai Iulianei Beregoi, au susținut că una dintre uși ar aparține apartamentului familiei acesteia. Comunicatul menționa și faptul că sunt investigate trei femei cu vârste cuprinse între 18 și 47 de ani, din Orhei. Sora Iulianei Beregoi are 18 ani, mama acesteia 47, iar familia este din Orhei — detalii care au alimentat speculațiile din online.

Episodul cu sicriul

Tăcerea Iulianei Beregoi pe social media a amplificat suspiciunile privind o posibilă implicare în ancheta penală. În imaginile prezentate de poliție apăreau fotografii cu un capac de sicriu și o cruce pe care erau trecute data nașterii și o presupusă dată a morții, alături de fotografia unei influencerițe și a fiicei sale minore.

Ulterior, Beregoi a ieșit public și a declarat că nu poate oferi mai multe detalii, întrucât este vorba despre o anchetă în curs.

Ceea ce nu a putut TikTok-ul să identifice inițial a fost persoana amenințată. Andreea Bostănică a publicat ulterior fotografia în varianta originală, fără blur. În imagine apărea Daniela Costechi alături de fiica sa.

Victima, în „team BOSStanica”

Daniela Costechi este originară din Republica Moldova, dar locuiește în Cluj-Napoca. După comunicatul Poliției și cu susținerea Andreei Bostănică, influencerița a povestit cum s-ar fi desfășurat totul.

Totul ar fi început în 2021, când un cont cu numele „Anonymus” ar fi început să închidă conturi de social media ale influencerilor din Republica Moldova. La acea vreme, trei creatori de conținut au depus plângere la poliție și ar fi aflat identitatea persoanei din spatele contului: un tânăr din Cricova, stabilit ulterior în SUA.

Tânărul, despre care se spune că ar fi apropiat de Beregoi, ar fi primit de la Costechi 13.000 de dolari în 2023 pentru a-i recupera contul de Instagram, despre care aceasta susține că ar fi fost închis de același individ. Potrivit declarațiilor sale, șantajul ar fi continuat, iar uneori i s-ar fi cerut să cumpere buchete imense de trandafiri și bijuterii, care ulterior ar fi ajuns la Iuliana Beregoi. Costechi afirmă că nu știa cui trimite cadourile, însă ulterior Beregoi ar fi postat pe social media imagini cu acestea.

Episodul cu sicriul ar fi avut loc în mai 2025, moment în care familia Costechi a depus plângere la poliție. Recent, într-un podcast, Iuliana Beregoi a declarat că tatăl său este director la cimitire. Acesta ar fi fost momentul în care Costechi a făcut legătura între Beregoi, tânărul din SUA și amenințările cu sicriul.

Legături politice ale familiei Beregoi

Familia Beregoi are și conexiuni politice. Iuliana Beregoi este fina lui Renato Usatîi, politician influent din Republica Moldova, fost candidat la alegerile prezidențiale, considerat de o parte a presei drept un susținător al intereselor Kremlinului. În 2013, acesta l-a catalogat pe Vladimir Putin drept „erou”.

Usatîi apare frecvent în viața publică a familiei Beregoi, participând inclusiv la concertele Iulianei, posibil și în scop electoral. Pe contul său de TikTok apar numeroase videoclipuri alături de fină, inclusiv de la ziua acesteia de naștere, când i-a oferit cadou o geantă Louis Vuitton, în valoare de aproximativ 5.000 de euro.

Întrebat, la câteva zile după comunicatul Poliției, dacă știe ceva despre dosarul familiei Beregoi, Usatîi a declarat că nu cunoaște subiectul.