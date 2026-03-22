Reguli noi în aviație: Moldova va autoriza aeronavele cu decolare verticală

Republica Moldova pregătește autorizarea oficială a aeronavelor cu decolare și aterizare verticală, cunoscute sub abrevierea VTOL, în baza unui proiect de decret elaborat de Guvern. Documentul prevede introducerea unor reguli clare de certificare, licențiere și formare a piloților, precum și alinierea cadrului național la standardele europene.

Aeronavele cu decolare verticală sunt aparate de zbor care se pot ridica și coborî aproape vertical, fără a avea nevoie de o pistă clasică lungă, așa cum se întâmplă în cazul avioanelor obișnuite. Din această categorie pot face parte elicopterele, dar și aeronave moderne dezvoltate pe baza unor tehnologii noi.

Potrivit proiectului, astfel de aeronave vor putea fi autorizate oficial în Moldova, iar pentru operarea lor vor fi introduse certificări și permise. În același timp, piloții vor trebui să urmeze programe de instruire actualizate și să obțină licențe, inclusiv pentru zborurile de urgență efectuate cu elicopterul.

Documentul mai prevede că piloții cu vârsta de peste 60 de ani vor putea participa la astfel de operațiuni doar cu respectarea noilor reguli. Totodată, vor fi actualizate licențele, cerințele medicale și procedurile aplicate de Autoritatea Aeronautică Civilă.

În proiect se menționează că aeronavele cu pilot la bord și capacitate de decolare și aterizare verticală reprezintă o tehnologie emergentă, pentru care trebuie stabilite proceduri clare de certificare și aprobare a operațiunilor, astfel încât să fie respectate standardele de siguranță și fiabilitate operațională.

Până acum, aceste operațiuni nu aveau un cadru juridic clar în Republica Moldova și erau doar parțial conforme cu reglementările europene. Noile norme ar urma să permită utilizarea în condiții de siguranță a aeronavelor moderne, să contribuie la creșterea siguranței zborurilor și să sprijine dezvoltarea aviației medicale, prin compatibilizarea regulilor naționale cu standardele internaționale.