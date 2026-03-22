România și Polonia au oferit Moldovei materiale noi pentru criza de pe Nistru

Republica Moldova a recepționat ieri un nou lot de materiale oferite de România și Polonia pentru gestionarea situației generate de poluarea fluviului Nistru.

Potrivit ministrului Mediului, Gheorghe Hajder, lotul include 1,5 tone de Ecosorbent, oferit de România, și 2 tone oferite de Solidarity Fund PL in Moldova, fundație din Polonia.

„În paralel, suntem în proces de procurare a unor stocuri suplimentare. Acest material biodegradabil este o soluție ecologică de înaltă eficiență, care încapsulează rapid produsele petroliere și metalele grele de pe apă și sol. De asemenea, acesta protejează biodiversitatea, fiind un produs natural pe bază de turbă. La fel, materialul accelerează curățarea, datorită microorganismelor care descompun poluanții în mod natural”, a spus Gheorghe Hajder.

Tot ieri, ministrul a anunțat că echipele de intervenție continuă instalarea a noi baraje de protecție, distribuirea materialului ecologic absorbant și amplasarea lavetelor absorbante pe suprafața râului Nistru pentru a menține calitatea apei.

Mai multe localități din nordul țării, inclusiv municipiul Bălți și raioanele Soroca, Sângerei și Florești, au rămas timp de câteva zile fără apă potabilă, în urma poluării fluviului Nistru cu substanțe petroliere. Poluarea Nistrului s-a produs din cauza atacului rus asupra Complexului Hidroenergetic Nistrean din Ucraina, în noaptea de 6 spre 7 martie, când exploziile au provocat deversări de uleiuri tehnice și produse petroliere în apă.