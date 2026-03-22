De ce sunt anulate buletinele românești deținute de moldoveni: Explicații oficiale

Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor din România a venit cu precizări după apariția în spațiul public a unor informații potrivit cărora cetățenii din Republica Moldova, Ucraina, Federația Rusă și alte state din fostul spațiu sovietic care dețin cetățenia română ar fi supuși unor verificări suplimentare atunci când solicită eliberarea sau preschimbarea cărții electronice de identitate.

Instituția precizează că verificările există, însă acestea nu sunt aplicate în funcție de statul din care provine cetățeanul. Potrivit autorităților, controalele sunt realizate în baza legislației naționale și vizează persoanele care redobândesc cetățenia română.

Verificările sunt motivate de obligația legală de a confirma corectitudinea transcrierii certificatelor de stare civilă în registrele naționale de stare civilă și de a verifica dacă domiciliul declarat este înscris corect în evidențele oficiale.

Autoritățile reamintesc că, începând cu 31 martie 2025, funcționează la nivel național Sistemul Informatic Integrat pentru Emiterea Actelor de Stare Civilă (SIIEASC). Platforma permite verificarea exactității informațiilor înregistrate în registrele naționale de stare civilă începând cu 1 ianuarie 1921.

În comunicat este menționată și legislația privind stabilirea domiciliului. Conform Legii nr. 162/2023, care modifică și completează Ordonanța de urgență nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, într-un act de identitate nu poate fi înscrisă o adresă dacă în Registrul Național de Evidență a Persoanelor sunt înregistrate mai mult de zece persoane la acea adresă.

Potrivit art. 28 alin. (4) din OUG nr. 97/2005, în situația în care la o adresă sunt înregistrate mai mult de zece persoane, în afara membrilor familiei extinse, funcționarii serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor pot dispune încetarea valabilității domiciliului. Măsura este aplicată în baza art. 62 din Normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 295/2021, care stabilește modul de aplicare a prevederilor privind actele de identitate, dovada de reședință și cartea de imobil.

Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor subliniază că verificările sunt determinate exclusiv de obligațiile legale privind corectitudinea documentelor și a datelor de domiciliu și nu sunt legate de originea geografică a persoanelor.