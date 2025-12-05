SUA donează Moldovei un scaner de ultimă generație pentru camioane, instalat la frontiera Tudora

Republica Moldova primește un nou sprijin tehnologic din partea Statelor Unite, odată cu donarea unui scaner de ultimă generație pentru controlul camioanelor, model M60-R Rapiscan, amplasat la punctul de trecere a frontierei Tudora. Echipamentul, considerat unul dintre cele mai avansate în materie de control non-intruziv, va permite autorităților vamale să detecteze mai eficient mărfurile ilicite, să prevină traficul de contrabandă și să accelereze procesarea vehiculelor comerciale. Evenimentul marchează o etapă importantă în modernizarea infrastructurii de securitate la frontieră, într-un context regional în care fluxurile de mărfuri și riscurile asociate sunt în continuă creștere.

Scanerul a fost achiziționat printr-un proiect cofinanțat de Statele Unite și Serviciul Vamal al Republicii Moldova, o colaborare care se înscrie într-un parteneriat mai amplu axat pe consolidarea capacităților instituționale și creșterea controlului asupra frontierelor. Prezentă la ceremonia oficială, Janet Boehnlein, director interimar al Biroului pentru Afaceri Internaționale privind Drogurile și Aplicarea Legii (INL), a subliniat importanța cooperării bilaterale pentru stabilitatea regională și pentru combaterea traficului ilegal. Evenimentul a reunit și reprezentanți ai Serviciului Vamal, inclusiv pe directorul instituției, Radu Vrabie.

Noua tehnologie este proiectată să identifice rapid structuri ascunse, compartimente modificate, substanțe periculoase și alte tipuri de contrabandă, fără a necesita descărcarea încărcăturii. Acest lucru crește substanțial eficiența controalelor și reduce timpul de așteptare pentru transportatorii care operează legal. Pentru autoritățile vamale, scanerul reprezintă atât o fortificare a securității, cât și o modalitate de a facilita comerțul, element esențial pentru o economie deschisă precum cea a Republicii Moldova.

Reprezentanții americani au subliniat că sprijinul oferit Moldovei nu se limitează la echipamente, ci include instruire, asistență tehnică și cooperare continuă în proiecte ce vizează creșterea siguranței și a eficienței operaționale. Scanerul de la Tudora este un exemplu concret al modului în care investițiile în securitatea frontierelor pot contribui la protecția economică și la consolidarea statului de drept.

Pentru Moldova, instalarea acestui scaner este parte a unui efort mai amplu de modernizare a posturilor vamale și de aliniere la standardele internaționale în domeniul controlului de frontieră. Creșterea capacității de a combate contrabanda și traficul ilicit este esențială atât pentru siguranța cetățenilor, cât și pentru credibilitatea țării în relațiile comerciale externe. Cooperarea cu Statele Unite oferă Moldovei instrumente moderne și expertiză, contribuind la întărirea frontierelor într-un context geopolitic tensionat.