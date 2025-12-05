MAE de la Chișinău, după decizia Londrei de a impune sancțiuni împotriva GRU-ului rus: Suntem solidari cu Regatul Unit în contracararea agresiunii hibride a Rusiei

Republica Moldova salută decizia Ministerului britanic de Externe care a impus sancțiuni în privința Direcției Principale Militare de Spionaj din Rusia (GRU) pentru atacul din 2018 cu agent neurotoxic „Noviciok” asupra ex-colonelul rus, Serghei Skripal, soldat cu decesul unei femei britanice nevinovate. Potrivit măsurilor adoptate de Londra, sancțiunile vizează întregul efectiv al GRU și 11 agenți ruși.

„Republica Moldova salută decizia Regatului Unit de a sancționa GRU-ul Rusiei pentru atacul cu Noviciok din Salisbury din 2018, care a dus la moartea lui Dawn Sturgess. Suntem solidari cu Regatul Unit în contracararea agresiunii hibride a Rusiei și în apărarea dreptului internațional”, se arată în mesajul publicat de MAE de la Chișinău.

De menționat că, o anchetă independentă efectuată în Marea Britanie a ajuns la concluzia că președintele rus, Vladimir Putin, trebuie să fi ordonat atacul cu „Noviciok” asupra lui Serghei Skripal. Mai exact, susțin experții, Putin poartă „responsabilitatea morală” pentru decesul acestei femei, victimă colaterală a otrăvirii.

Skripal a fost găsit împreună cu fiica sa Iulia în stare inconștientă pe o banca publica din orașul Salisbury, în sud-vestul Angliei, în martie 2018, după ce „Noviciok” fusese aplicat pe mânerul ușii de la intrarea în casa sa din apropiere.

Patru luni mai târziu, Dawn Sturgess (44 de ani), mamă a trei copii, a decedat din cauza expunerii la otravă, după ce partenerul ei îi dăruise o sticluță contrafăcută de parfum pe care o găsise într-un tomberon, unde o aruncaseră spioni ruși care utilizaseră recipientul pentru a introduce ilegal agentul neurotoxic de uz militar în Marea Britanie.

Principalii suspecți în otrăvirea lui Skripal sunt doi presupuși agenți GRU care au intrat pe teritoriul britanic sub identitățile lui Aleksandr Petrov și Ruslan Boșirov (în realitate Anatoli Cepiga și Aleksandr Mîșkin).

În urma publicării concluziilor acestei noi anchete, Ministerul britanic de Externe a anunțat joi convocarea ambasadorului rus Andrei Kelin.

„Raportul confirmă ceea ce guvernul britanic credea de mai mult timp că utilizarea iresponsabilă de către Rusia a unui agent neurotoxic pe teritoriul britanic a dus la moartea unui cetățean britanic”, au declarat diplomații din Regatul Unit. Totodată, Londra a anunțat includerea „întregului” GRU și a 11 agenți ruși pe lista cu sancțiuni a Marii Britanii.

Au fost impuse sancțiuni, în special, împotriva a opt ofițeri ruși din cadrul spionajului cibernetic. Aceștia ar fi încercat să utilizeze programe malware pentru a o ataca pe Iulia Skripal cu cinci ani înainte de tentativa de asasinat. Alți trei ofițeri GRU sunt considerați responsabili de organizarea de activități ostile în Ucraina și în Europa și de pregătirea de atacuri teroriste asupra unor supermarketurilor ucrainene.