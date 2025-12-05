Împăduriri în zona lacurilor Manta și Beleu pentru protejarea ecosistemelor Prutului de Jos

Un teren de 50 de hectare din zona lacurilor Manta și Beleu, parte a Rezervației Naturale „Prutul de Jos”, va fi împădurit în cadrul unui proiect realizat cu sprijinul financiar al Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) și al Fondului Global pentru Mediu.

În zonă vor fi plantați puieți de salcie, plop, stejar, frasin, arțar, ulm și păr pădureț, specii selectate pentru capacitatea lor de a consolida malurile, de a reduce scurgerile de suprafață și de a rezista la inundații și salinitate.

„Noile plantații vor încetini procesele de colmatare și vor contribui la protejarea celor aproximativ 3 000 de hectare de ecosisteme acvatice din complexul Manta–Beleu, unul dintre cele mai valoroase și vulnerabile sisteme naturale ale Prutului de Jos”, se arată într-un comunicat al Ministerului Mediului.

Contractul de cofinanțare pentru lucrările de împădurire a fost semnat de Oficiul Național de Implementare a Proiectelor în domeniul Mediului și Întreprinderea Silvică „Silva-Sud” Cahul, responsabilă de executarea lucrărilor.