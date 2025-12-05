Ion Tăbârță: Doar condamnarea liderilor rețelei „Șor” poate preveni noi destabilizări în Republica Moldova

Finalizarea tuturor dosarelor privind pregătirea dezordinilor în masă legate de rețeaua condusă de criminalul Ilan Șor este stringentă pentru a preveni noi acțiuni de subminare a statului. Asigurarea vine din partea comentatorului politic, Ion Tăbârță. Analistul subliniază necesitatea destructurării complete a grupării și responsabilizării celor implicați la nivel înalt.

Tăbârță consideră crucial ca autoritățile să ducă până la capăt toate dosarele ce vizează pregătirea destabilizărilor în masă în contextul alegerilor din Republica Moldova. În cadrul emisiunii „Ora de vârf” la Radio Chișinău, acesta a explicat că doar o aplicare fermă a legii va permite destructurarea rețelei.

„Este foarte important dacă se dorește destructurarea rețelei Șor ca dosarele să fie duse până la capăt. Anumite persoane care s-au lăsat implicate, organizatori, să fie trase la răspundere”, a declarat Tăbârță.

Analistul a adăugat că activitatea rețelei a continuat în lipsa unor condamnări la nivelul conducerii grupării, ceea ce a permis continuarea operațiunilor acesteia.

„De ce Șor a activat în Republica Moldova, inclusiv după ce partidul a fost scos în afara legii? Pentru că nu am avut decizii de judecată cu referință la persoanele care au constituit vârful acestei rețele”, a explicat comentatorul.

Ion Tăbârță a subliniat diferența dintre executanții vulnerabili și instigatorii de rang înalt.

„Nu mă refer la persoane social-vulnerabile care pentru 500 de lei erau scoase la pseudo proteste în calitate de carne de tun, dar mă refer la Marina Tauber care acum este fugară prin Federația Rusă. Ne aducem aminte epopeea cu ridicarea imunității parlamentare și cum ea eliberată de instanță din arest la domiciliu a mers în fața procuraturii unde erau așa numitele proteste – imagini cu adevărat penibile, sfidătoare pentru instituțiile de drept din Republica Moldova. De aceea, acum pentru a destructura rețeaua Șor este foarte important să avem anumite decizii ale instanțelor de judecată, în conformitate cu legea”, a conchis Tăbârță.

În dosarul privind pregătirea dezordinilor în masă în perioada alegerilor prezidențiale de anul trecut, alte cinci persoane au fost trimise recent în judecată. Acestea ar fi participat la instruiri în Bosnia și Herțegovina, sub coordonarea unor presupuși instructori ruși, cu scopul organizării unor acțiuni violente menite să genereze haos și panică la manifestații în Republica Moldova.

Anterior, alte cinci persoane au fost deja deferite justiției, inclusiv un inculpat aflat pe lista de sancțiuni a Uniunii Europene pentru marcarea cu stele ale lui David a mai multor clădiri din Paris.