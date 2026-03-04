Ambasadorul agreat al Rusiei, surprins la ieșirea din MAE

Ambasadorul agreat al Federației Ruse în Republica Moldova, Oleg Ozerov, a fost observat astăzi ieșind din clădirea Ministerului Afacerilor Externe.

Potrivit MAE, întâlnirea a avut loc la solicitarea Ambasadei Federației Ruse și s-a desfășurat la nivel de șef de direcție, în conformitate cu practica diplomatică obișnuită.

Reprezentanții MAE au precizat că discuțiile au vizat unele aspecte curente ale relațiilor bilaterale, de natură protocolară și logistică.