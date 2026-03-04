Serghei Ivanov: Guvernarea ignoră problemele agricultorilor și aplică duble standarde

Serghei Ivanov, deputat al Partidului Nostru, președinte al Comisiei parlamentare pentru agricultură și industrie alimentară, a acuzat guvernarea că ar ignora problemele agricultorilor și ar recurge la manipulări atunci când fermierii încearcă să-și revendice drepturile.

Declarațiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni difuzate de Agro TV Moldova. Potrivit parlamentarului, autoritățile ar încerca să divizeze agricultorii și să eticheteze protestele organizate de aceștia.

„Guvernarea nu doar că ignoră problemele agricultorilor, dar și îi manipulează atunci când fermierii încearcă să-și revendice drepturile”, a declarat Serghei Ivanov.

Deputatul a afirmat, de asemenea, că la unele proteste ale fermierilor ar fi fost mobilizate efective mari de Poliție.

„Europa nu înseamnă doar întâlniri oficiale, ci și dreptul oamenilor de a se exprima fără ca polițiștii să fie mai mulți decât agricultorii. La protestele din Bruxelles, tractoarele erau chiar în mijlocul orașului. La noi, însă, la proteste eram 20 de agricultori, iar pe teren erau de două ori mai mulți polițiști”, a spus Ivanov.

Totodată, acesta l-a acuzat pe fostul ministru al Agriculturii, Vladimir Bolea, de aplicarea unor „duble standarde”.

Potrivit deputatului, în perioada în care se afla în opoziție, Bolea ar fi participat la protestele agricultorilor și ar fi susținut revendicările acestora.

„În 2020-2021, le aduceau agricultorilor la proteste plăcinte și ceai, povesteau despre cât de greu le este fermierilor și că au nevoie de sprijin. Acum, reprezentanții puterii ignoră nevoile oamenilor care sunt copleșiți de datorii”, a mai declarat Ivanov.

Parlamentarul a subliniat că mulți agricultori se confruntă cu dificultăți financiare și nu ar trebui ignorați.

„Ei nu sunt milionari, sunt oameni simpli, plini de datorii, care cer doar să li se respecte drepturile”, a conchis deputatul.