Ucraina ar putea limita importurile de vin și struguri chiar în această săptămână

Ucraina ar putea introduce, în perioada 5 – 6 martie, licențierea importurilor de struguri, vin și băuturi alcoolice tari din Republica Moldova, ca reacție la interdicția impusă de Chișinău asupra importului de carne de pasăre din Ucraina.

Despre această posibilă măsură a anunțat viceministrul ucrainean al Economiei, Mediului și Agriculturii, Taras Vîsoțki, care a menționat că măsura reprezintă o „reacție în oglindă” la decizia autorităților moldovenești de la sfârșitul lunii ianuarie, când a fost interzis complet importul de carne de pasăre din Ucraina. Interdicția a fost motivată de depistarea unor urme de antibiotice într-un lot de furaje provenite din Ucraina.

Vîsoțki a declarat că autoritățile ucrainene au efectuat ulterior o investigație complexă, conform standardelor europene, iar produsele care nu corespundeau normelor au fost distruse.

„Nu au mai fost identificate alte cazuri de antibiotice în furaje, nici la producătorul respectiv și nici în interiorul țării. De asemenea, nu a fost confirmată prezența reziduurilor de antibiotice în carnea de pasăre – nici de autoritățile noastre competente, nici de partea moldovenească”, a precizat oficialul.

Guvernul de la Kiev consideră decizia Chișinăului nejustificată și susține că aceasta reprezintă o barieră comercială netarifară.

„Având în vedere că Moldova a impus o restricție netarifară asupra celui mai important produs exportat de Ucraina pe piața sa, am decis să aplicăm o măsură în oglindă asupra principalului produs exportat de Moldova în Ucraina”, a explicat Vîsoțki.

Potrivit acestuia, interdicția privind exportul de carne de pasăre ucraineană către Republica Moldova este în vigoare de peste o lună, în pofida apelurilor Kievului la dialog. Ucraina a informat deja autoritățile moldovene despre intenția de a introduce licențierea importurilor de produse vitivinicole, însă până în prezent nu a primit un răspuns oficial.

Proiectul de hotărâre, publicat de guvernul ucrainean pe 2 martie, se află în proces de coordonare și ar putea fi aprobat la una dintre următoarele ședințe ale executivului. Dacă va fi adoptat, documentul va intra în vigoare imediat, iar licențierea ar urma să fie aplicată până la sfârșitul anului 2026.

„Ședințele guvernului au loc, de regulă, miercurea. Prin urmare, teoretic, măsura ar putea fi examinată chiar la următoarea ședință și ar putea intra în vigoare începând cu 5 sau 6 martie”, a spus Vîsoțki.

Totodată, oficialul ucrainean a menționat că decizia ar putea fi revizuită dacă dialogul dintre cele două state va fi reluat și dacă vor apărea evoluții pozitive în relațiile comerciale.

Potrivit datelor prezentate de partea ucraineană, în 2025 exporturile de carne de pasăre din Ucraina către Republica Moldova au fost de aproximativ 33 de milioane de dolari, în timp ce importurile ucrainene de produse vitivinicole moldovenești au ajuns la circa 40 de milioane de dolari.

„Din păcate, pierderile ar putea fi comparabile pentru ambele părți. Scopul nostru este ca, dimpotrivă, comerțul să se dezvolte și să nu existe restricții care să genereze astfel de pierderi”, a adăugat viceministrul ucrainean.