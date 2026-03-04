Zboruri anulate în Orientul Mijlociu: Qatarul cazează gratuit turiștii blocați

Autoritățile din Qatar au decis să ofere cazare gratuită turiștilor străini care au rămas blocați în țară după închiderea spațiului aerian din Orientul Mijlociu, măsură adoptată în contextul anulării mai multor zboruri din regiune.

Potrivit Autorității pentru Turism din Qatar, programul este destinat călătorilor care au achiziționat bilete de avion înainte de 28 februarie și care aveau planificată plecarea din Qatar în perioada 28 februarie – 7 martie.

Pentru a beneficia de prelungirea gratuită a șederii, turiștii trebuie să se adreseze recepției hotelului în care sunt cazați și să prezinte pașaportul, copiile biletelor de avion pentru sosire și plecare, precum și confirmarea rezervării inițiale a camerei.

Hotelurile vor oferi cazare în camere de aceeași categorie pentru care turiștii au plătit inițial, fără posibilitatea de upgrade. Totodată, oaspeții vor beneficia de trei mese pe zi, indiferent de tariful achitat anterior.

Potrivit autorităților, prelungirea cazării este valabilă pentru maximum șapte zile de la data planificată a plecării. În cazul în care spațiul aerian va fi redeschis, facilitatea va fi anulată în ziua următoare anunțului oficial privind reluarea traficului aerian, iar cazarea ulterioară va fi achitată de turiști.

Călătorii care și-au prelungit deja șederea pe propria cheltuială după închiderea spațiului aerian pot solicita rambursarea sumelor plătite. În schimb, oaspeții care au achitat cazarea înainte de agravarea situației din regiune nu pot cere rambursarea, iar excursiile achitate nu sunt returnabile.

Închiderea spațiului aerian în regiune a fost provocată de escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu, după declanșarea unui război la scară largă împotriva Iranului, anunțată de Statele Unite și Israel la 28 februarie.

Ulterior, atacurile cu rachete asupra unor baze militare americane, dar și asupra unor obiective rezidențiale și turistice din zona Golfului Persic au dus la anularea zborurilor din țări precum Emiratele Arabe Unite, Qatar și Bahrain.