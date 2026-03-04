Prețul motorinei crește cu încă 56 de bani. Cât va costa benzina

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a afișat noile prețuri la carburanți pentru ziua de mâine, 5 martie. Astfel, benzina va fi mai scumpă cu 20 bani, iar prețul motorinei va crește cu 56 bani.

Prin urmare, pe data de 5 martie, un litrul de benzină va costa 24,17 lei, iar unul de motorină – 21,77 lei.

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) constată că evenimentele recente din zona Golfului Persic au generat un impact asupra cotațiilor internaționale ale petrolului și produselor petroliere, odată cu deschiderea burselor internaționale din data de 2 martie 2026.