Ambasadorul Rusiei a cerut o întrevedere cu Evghenia Guțul în penitenciar

Ambasadorul agreat al Federației Ruse în Republica Moldova, Oleg Ozerov, a solicitat o întrevedere cu bașcanul Găgăuziei, Evghenia Guțul, în penitenciar.

Directorul Administrației Naționale a Penitenciarelor, Alexandru Adam, a precizat pentru IPN că solicitarea a fost respinsă.

Potrivit lui Alexandru Adam, răspunsul a fost transmis prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe al R. Moldova, întrucât instituția nu comunică direct cu ambasadele.

„A fost o solicitare, dar ea nu se încadrează în prevederile de asistență consulară”, a precizat Alexandru Adam.