Ambasadorul Rusiei a cerut o întrevedere cu Evghenia Guțul în penitenciar
Ambasadorul agreat al Federației Ruse în Republica Moldova, Oleg Ozerov, a solicitat o întrevedere cu bașcanul Găgăuziei, Evghenia Guțul, în penitenciar.
Directorul Administrației Naționale a Penitenciarelor, Alexandru Adam, a precizat pentru IPN că solicitarea a fost respinsă.
Potrivit lui Alexandru Adam, răspunsul a fost transmis prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe al R. Moldova, întrucât instituția nu comunică direct cu ambasadele.
„A fost o solicitare, dar ea nu se încadrează în prevederile de asistență consulară”, a precizat Alexandru Adam.