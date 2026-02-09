Ambasadorul Rusiei în Moldova, Oleg Ozerov, a declarat că este o concepție greșită să se creadă că Rusia nu ar putea răspunde la provocări. Potrivit diplomatului, ideea că Rusia este incapabilă să reacționeze a mai apărut și în trecut, exemplificând cu percepția autorităților ucrainene în 2015.

Ozerov a explicat că Moscova aderă la o linie a diplomației reținute și nu răspunde la grosolănie cu grosolănie. În opinia sa, această atitudine reflectă bunele maniere și civilizația, dar nu înseamnă că Rusia nu poate reacționa. El a subliniat că respingerea retoricii dure nu exclude măsuri de represalii, ci doar modul lor de aplicare.

Ambasadorul rus a precizat că Rusia nu este interesată de escaladarea situației și acționează deliberat pentru a evita conflictele. El a adăugat că țara sa poate răspunde, însă alege să nu facă acest lucru în mod automat.

Ozerov a făcut referire și la relațiile cu Republica Moldova, menționând că autoritățile de la Moscova recomandă Chișinăului să nu urmeze calea Ucrainei. Diplomatul a citat cuvintele purtătorului de cuvânt al președintelui Federației Ruse, Dmitri Peskov, subliniind că acestea reflectă o abordare blândă și politicoasă din partea Rusiei.

El a adăugat că Rusia urmărește un curs de normalizare a relațiilor cu Chișinăul și nu este interesată de escaladarea tensiunilor. În acest context, Ozerov a atras atenția asupra dependenței economice a Moldovei de energia ieftină, subliniind că majorarea rapidă a prețului energiei electrice afectează profitabilitatea și competitivitatea economiei.