Ambasadorul Rusiei, convocat la MAE: Chișinăul i-a înmânat o notă de protest în legătură cu poluarea râului Nistru

Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova l-a convocat pe ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, pentru a-i transmite o notă de protest în legătură cu atacul Federației Ruse asupra Complexului Hidroenergetic „Novodnestrovsk” din Ucraina, produs la 7 martie.

Într-un gest simbolic, în timpul întrevederii, pe masa ambasadorului rus a fost pusă o sticlă cu apă prelevată din Nistru, pentru a ilustra consecințele directe ale poluării asupra Republicii Moldova.

„Republica Moldova condamnă ferm acest atac, care a provocat scurgeri de produse petroliere în fluviul Nistru, generând riscuri majore pentru mediul înconjurător și securitatea alimentării cu apă a Republicii Moldova. Fluviul Nistru asigură apa pentru aproximativ 80% din populația țării și pentru 98% din municipiul Chișinău”, se arată în comunicat.

Ministerul de Externe a reiterat că acțiunile cu impact transfrontalier major, precum atacurile asupra infrastructurii critice, pun în pericol mediul, sănătatea populației și securitatea națională, fiind inacceptabile.