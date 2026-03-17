Ambasadorul Rusiei, convocat la MAE. I s-a arătat o sticlă cu apă din Nistru, cu pete de petrol

Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova a convocat ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău pentru a-i transmite o notă de protest în legătură cu atacul asupra Complexului Hidroenergetic „Novodnestrovsk” din Ucraina, produs pe 7 martie 2026.

Potrivit MAE, atacul ar fi provocat scurgeri de produse petroliere în fluviul Nistru, generând riscuri majore pentru mediu și pentru securitatea alimentării cu apă a Republicii Moldova. În cadrul întrevederii, oficialii moldoveni i-au prezentat diplomatului rus inclusiv o sticlă cu apă prelevată din Nistru, în care erau vizibile pete de petrol.

„Republica Moldova condamnă ferm acest atac, care a provocat scurgeri de produse petroliere în fluviul Nistru, generând riscuri majore pentru mediul înconjurător și securitatea alimentării cu apă”, se arată în comunicatul instituției.

Autoritățile subliniază că Nistrul este o sursă vitală de apă, asigurând necesarul pentru aproximativ 80% din populația țării și pentru 98% din municipiul Chișinău.

Ministerul de Externe avertizează că astfel de acțiuni cu impact transfrontalier pun în pericol mediul, sănătatea populației și securitatea aprovizionării cu apă și nu pot fi acceptate.

La ieșirea din sediul MAE, ambasadorul Federației Ruse, Oleg Ozerov, a refuzat să ofere declarații presei.

„Nu am dorință să comentez. Nu voi comenta nimic”, a spus acesta.

Cazul vine pe fondul îngrijorărilor crescânde legate de impactul conflictului din Ucraina asupra securității ecologice și energetice din regiune.