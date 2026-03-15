Ambasadorul Rusiei la București, atac dur la BOR, într-un interviu TASS, privind relația cu Biserica Ortodoxă din Moldova

Ambasadorul Rusiei la București, Vladimir Lipaev, a atacat Biserica Ortodoxă Română cu referire la relația apropiată a acesteia cu Biserica Ortodoxă din Moldova: ”Expansiune agresivă pe un terioriu canonic străin (…) Vor să elimine ortodoxismul rus” susține Lipaev într-un interviu acordat în 14 martie pentru TASS, una din publicațiile de propagandă a Kremlinului.

De reamintit că ambasadorul Lipaev a fost surprins în timp ce ieșea din Arhiepiscopia Tomisului, condusă de Teodosie, în anul 2024, în plin război în Ucraina, declanșat de dictatorul Vladimir Putin.

Mai mult, arhiepiscopul Tomisului a fost sancționat de două ori de BOR din cauza pozițiilor pro-Putin și susținerea pentru Georgescu ”trimisul lui Dumnezeu”.

Redăm întrebarea TASS și răspunsul ambasadorului rus la București:

TASS: Cum comentați schisma bisericească din Moldova și rolul României în acest proces?

Vladimir Lipaev: Situația bisericească din Moldova este complicată. Biserica Ortodoxă Română, sprijinită de actualele autorități moldovene, desfășoară activități pentru a elimina ortodoxia rusă și pentru a subordona Biserica Ortodoxă din Moldova așa-numitei Mitropolii a Basarabiei a BOR.

În încălcarea normelor de comunicare interbisericească, această structură acceptă sub jurisdicția sa preoți moldoveni — pretinzând că ei se întorc la „biserica-mamă”, deși nu au aparținut niciodată acesteia. În realitate, astfel de justificări încearcă să acopere o expansiune agresivă pe un teritoriu canonic străin, ceea ce duce la o schismă bisericească în Moldova și afectează unitatea ortodoxiei mondiale.