Măsuri preventive pe Nistru pentru protejarea apei potabile din Chișinău: Alte două baraje, instalate la Vadul lui Vodă

S.A. „Apă-Canal Chișinău” informează că, în contextul situației create pe râul Nistru și în scopul prevenirii unei eventuale situații critice în apropierea stației de captare a apei de la Vadul lui Vodă, au fost instalate două baraje de protecție pe cursul apei.

„Este vorba despre un baraj cu lungimea de 50 de metri și altul de 60 de metri, menite să oprească eventualele pete de petrol sau alte impurități care ar putea ajunge în zona de captare a apei.

Totodată, specialiștii întreprinderii prelevează probe de apă din oră în oră și monitorizează situația în regim non-stop, pentru a asigura controlul permanent al calității apei.

La această etapă, potrivit datelor disponibile, nu există riscuri pentru alimentarea municipiului Chișinău cu apă potabilă.

Reprezentanții S.A. „Apă-Canal Chișinău” vor continua monitorizarea situației și vor reveni cu informații suplimentare, dacă va fi necesar”, se arată într-un comunicat.