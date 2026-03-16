Hajder a mulțumit României pentru sprijinul oferit în intervențiile pe râul Nistru

Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a mulțumit României pentru ajutorul oferit în gestionarea situației de pe râul Nistru.

„Ca de fiecare dată, România a răspuns prompt solicitării noastre și a demonstrat o solidaritate extraordinară. În mai puțin de opt ore, Guvernul de la București ne-a oferit sprijin, trimițând echipamente vitale și experți”, a declarat Hajder în cadrul unei conferințe de presă.

La această oră, alături de autoritățile din Moldova, în teren se află 13 experți români – specialiști în intervenții în caz de poluări, din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență și al Administrației Naționale „Apele Române”. Aceștia lucrează cot la cot cu salvatorii noștri, utilizând echipamentele moderne trimise de peste Prut:

800 de metri de baraj absorbant și 500 de metri de rulouri absorbante;

4.000 kg de material absorbant specializat;

800 de metri de pânză de iută (hessian);

⁠2.000 de metri de funie din polipropilenă de diferite diametre (12-14 cm), rezistentă la apă, esențială pentru ancorarea barierelor în curenții puternici ai Nistrului.

Menționăm că autoritățile din Moldova au început să intervină pe râul Nistru încă din 11 martie, când au fost instalate primele filtre de protecție la Cușernița, în raionul Soroca, pentru a limita răspândirea poluantului. O zi mai târziu, alimentarea cu apă a fost suspendată în zona Naslavcea, iar în zonă au fost montate baraje suplimentare.

Pe 13 martie, România a oferit sprijin Republicii Moldova, trimițând baraje plutitoare și materiale absorbante. În aceeași zi, au fost instalate noi sisteme de protecție în mai multe localități, printre care Cureșnița, Arionești și Cosăuți.

Ulterior, pe 14 martie, a fost oprită alimentarea cu apă la stația de captare Cosăuți, precum și în mai multe raioane, inclusiv Soroca, Bălți și Florești.

Pe 15 martie, autoritățile au instalat baraje suplimentare la Coșernița și în aval de această zonă, iar Guvernul a decis instituirea stării de alertă de mediu pentru a facilita mobilizarea rapidă a resurselor și coordonarea intervențiilor.

Responsabilii spun că situația este monitorizată în permanență, iar măsurile vor continua în funcție de evoluția poluării.