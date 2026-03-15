Ion Ceban a convocat astăzi Comisia pentru Situații Excepționale din cauza poluării Nistrului: „Aproximativ un milion de cetățeni depind de apa acestui râu”

Comisia pentru Situații Excepționale a municipiului Chișinău s-a întrunit astăzi pentru a evalua riscurile poluării râului Nistru și a stabili măsuri de precauție. Primarul capitalei, Ion Ceban, anunță că autoritățile vor convoca zilnic ședințe și vor monitoriza constant calitatea apei care alimentează aproape un milion de cetățeni.

„Astăzi, la ora 12:00, Comisia pentru Situații Excepționale a municipiului Chișinău s-a întrunit pentru a analiza situația de pe râul Nistru și pentru a stabili măsuri de prevenție. În cadrul ședinței s-a decis:

– Zilnic vor fi convocate ședințe ale Comisiei și audiate rapoartele specialiștilor din teren.

– La fiecare ședință vor fi invitați reprezentanți ai autorităților centrale pentru a prezenta situația actualizată.

Aproximativ un milion de cetățeni depind de apa alimentată din Nistru, ceea ce face esențială cunoașterea situației reale, nu doar a informațiilor din mass-media sau rapoarte externe.

Specialiștii prelevează zilnic probe de apă din diferite zone: Naslavcea, Cureșnița, până la baraj și după baraj, precum și de la Vadul lui Vodă și Dubăsari. În două zone au fost ridicate baraje de protecție pentru a proteja aria de captare a apei”, a declarat Ion Ceban.