Cum arată taxiul zburător Sky Dragon al Chinei. Aeronava poate transporta 10 pasageri

Sky Dragon, „taxiul zburător” capabil să transporte până la 10 persoane, a efectuat cu succes primele teste de zbor în China, marcând o nouă etapă în revoluția mobilității aeriene electrice.

Sky Dragon, taxiul aerian al viitorului

Aeronava, cunoscută oficial sub numele de V5000, este dezvoltată de compania chineză AutoFlight (Fengfei Aviation), care susține că aceasta este „cel mai mare eVTOL (Decolare și Aterizare Verticală Electrică n.r.) care a efectuat vreodată un zbor de testare”.

Aceasta cântărește aproape 5 tone și este concepută pentru a transporta fie 10 pasageri, sub denumirea de „Sky Dragon”, fie o încărcătură de până la o tonă, sub varianta „V5000 Matrix”. Testul inaugural a avut loc pe 5 februarie 2026, la baza de operațiuni de zbor de testare a vehiculelor aeriene fără pilot civile din Kunshan, provincia Jiangsu.

În cadrul testului, aeronava a decolat vertical, a efectuat un zbor scurt în modul cu aripi fixe, iar apoi a revenit în modul VTOL pentru aterizare. VTOL imită funcționalitatea elicopterelor, permițând operarea în spații restrânse, precum heliporturi, fără a fi nevoie de piste. Această tehnologie este considerată esențială pentru viitorul transportului urban și regional.

Performanțele aeronavei

V5000 este disponibil în două versiuni: una complet electrică, cu o autonomie de până la 250 de kilometri, și o versiune cu propulsie hibridă, capabilă să parcurgă până la 1.500 de kilometri. Ambele variante sunt echipate cu o aripă compusă de 20 de metri și folosesc un design aerodinamic avansat cu trei suprafețe și 20 de motoare de ridicare, care asigură redundanța necesară în cazul unor eventuale defecțiuni.

În prezent, majoritatea eVTOL-urilor dezvoltate de companii precum Joby Aviation sau EHang sunt gândite pentru navete urbane de scurtă durată, transportând între patru și șase pasageri. Însă dimensiunea impresionantă și performanțele V5000 îl poziționează ca un potențial lider în transportul regional pe distanțe mai lungi, extinzând astfel limitele acestei tehnologii emergente.

Apariția unor modele precum Sky Dragon și Matrix ilustrează progresele rapide în tehnologia eVTOL și extinderea aplicațiilor sale. Cu o capacitate de transport ridicată și autonomie extinsă, aceste aeronave deschid noi orizonturi pentru mobilitatea aeriană, atât în mediul urban, cât și în cel regional. Rămâne de văzut cum vor evolua reglementările și infrastructura pentru a susține această revoluție în transporturi.