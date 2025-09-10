Ambrozia invadează Moldova: mii de oameni sufocă sub efectele polenului

Valul de alergii provocat de ambrozie atinge din nou cote alarmante. Planta invazivă, cunoscută drept una dintre cele mai agresive specii alergenice din Europa, își face simțită prezența în Republica Moldova și afectează deja mii de cetățeni.

Sezonul de înflorire, aflat acum în punctul maxim, transformă lunile august și septembrie în adevărate coșmaruri pentru persoanele sensibile. Simptome precum strănutul repetat, iritațiile oculare, tusea persistentă și dificultățile respiratorii sunt raportate zilnic de tot mai mulți pacienți.

Medicii avertizează că polenul ambroziei nu discriminează. Chiar și cei care nu au avut niciodată alergii pot dezvolta brusc reacții severe, de la rinită alergică până la crize de astm. În lipsa tratamentului adecvat, simptomele pot deveni invalidante.

Autoritățile recomandă măsuri drastice de combatere. Ambrozia trebuie smulsă sau cosită constant înainte de înflorire, altfel semințele ei pot rămâne active în sol timp de ani de zile. Cetățenii sunt încurajați să curețe terenurile și să sesizeze prezența plantei în zonele publice.

Impactul nu se limitează la sănătate. Ambrozia sufocă culturile agricole, degradează solul și reduce biodiversitatea. Pagubele provocate mediului se transformă în pierderi economice pentru comunități întregi.

În lipsa unei acțiuni colective ferme, specialiștii avertizează că fiecare final de vară va aduce o „epidemie tăcută” de alergii. Moldova are nevoie urgentă de o strategie națională de combatere a acestei plante invazive.