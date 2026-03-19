Amenințări cu arma pentru o datorie fictivă: Patru bărbați, reținuți la Hâncești

Patru persoane au fost reținute într-un dosar de șantaj investigat de polițiștii și procurorii din Hâncești, după ce ar fi amenințat un tânăr cu arma și i-ar fi sustras automobilul pentru o datorie fictivă.

Potrivit anchetei, suspecții ar fi șantajat un tânăr de 22 de ani din raionul Hâncești, invocând o datorie fictivă. Profitând de faptul că victima revenise recent de peste hotare și se cunoștea cu aceștia, indivizii au amenințat-o cu arma și i-au cerut suma de 6.000 de euro.

Întrucât tânărul nu dispunea de bani, suspecții i-ar fi sustras automobilul, promițând că îl vor restitui după achitarea sumei solicitate.

Victima a sesizat Poliția, iar oamenii legii au inițiat acțiuni speciale de investigație și urmărire penală, reușind identificarea persoanelor implicate.

La 16 martie, cu sprijinul mascaților din BPDS „Fulger”, au fost efectuate mai multe percheziții la domiciliile suspecților. În urma descinderilor, au fost ridicate obiecte relevante pentru cauza penală, inclusiv arme, muniții, substanțe suspectate a fi droguri, precum și automobilul sustras.

Patru bărbați, cu vârste cuprinse între 25 și 34 de ani, originari din raioanele Hâncești și Strășeni, au fost reținuți pentru 72 de ore.

Dacă vor fi găsiți vinovați, suspecții riscă până la zece ani de închisoare.