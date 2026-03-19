Crimele de la Beriozchi. Șeful IGP: Învinuitul a acționat cu „discernământ deplin”

Șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu, a dezvăluit că presupusul criminal în serie, aflat acum în arest, a acționat cu „discernământ deplin” în comiterea atrocităților.

Probatoriul pentru trei crime comise între 2005 și 2019 este aproape finalizat, spune Cernăuțeanu, anchetatorii verifică alte trei cazuri suspecte, descoperind detalii care indică „o cruzime ieșită din comun”.

„Raportul de expertiză psihiatrică a arătat că persoana este cu discernământ. Deci, tot ce a făcut a făcut cu rațiune. Concomitent, au fost demonstrate și alte elemente în cadrul procesului urmăririi penale. Nu vorbim doar de crima care a avut loc în septembrie (2025 – n.r.), la care a fost acumulat deja tot probatoriul. Noi vorbim de acumularea probelor pentru alte două crime care sunt în fază finală și urmează să fie disjunse și remise în judecată”, a subliniat șeful IGP în cadrul emisiunii „Obiectiv Comun”.

În paralel, șeful poliției a afirmat că sunt în proces de investigații alte crime comise în perioadele anterioare. Totodată, el a remarcat că există și alți bănuiți, precum și persoane care conlucrează cu organul de urmărire penală și oferă detalii.

„O serie de acțiuni au fost demonstrate destul de bine, inclusiv pe aspectul probațiunii martorilor sau persoanelor care cunoșteau foarte bine anumite elemente. Dar vorbim inclusiv despre aceleași acțiuni extraordinar de îngrozitoare”, a precizat Cernăuțeanu.

Viorel Cernăuțeanu a mai declarat că autoritățile investighează în prezent încă trei cazuri, însă vechimea acestora îngreunează procesul de documentare. Potrivit lui, expertizele și măsurile necesare pentru acumularea probelor necesită timp, dar acțiunile vor continua.

Presupusele crime în serie din satul Beriozchi, raionul Anenii Noi, au îngrozit o țară întreagă. În prezent, presupusul criminal în serie, în vârstă de 59 de ani, se află în arest preventiv. După gratii se află și fiul învinuitului, în vârstă de 33 de ani, suspectat de complicitate la una dintre crime. În anchetă este vizată și concubina principalului învinuit.

Investigațiile au început în luna septembrie 2025, după ce poliția a fost anunțată despre dispariția unui localnic. Oamenii legii au infiltrat un ofițer sub acoperire pentru a acumula probe. Tot atunci, poliția a confirmat că există bănuieli rezonabile că individul ar fi comis mai multe crime, iar cadavrele ar fi fost date ca hrană la animale. Potrivit surselor din cadrul anchetei, presupusul criminal ar fi suspectat şi de canibalism.