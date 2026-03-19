Pete de ulei pe râul Bâc, în Chișinău: Un grup de lucru, mobilizat de urgență

Autoritățile investighează apariția unor pete de ulei observate în râul Bâc, în municipiul Chișinău. Un grup de lucru format din inspectori de mediu și reprezentanți ai mai multor instituții a fost mobilizat de urgență pentru a identifica sursa poluării și a stabili cum a ajuns substanța în apă.

Potrivit instituției, a fost constituit în regim de urgență un grup de lucru din care fac parte inspectori de mediu din cadrul Inspecției pentru Protecția Mediului Chișinău, specialiști ai Agenției de Mediu, reprezentanți ai Î.M. Regia „EXDRUPO” și ai S.A. „Apă-Canal Chișinău”.

Echipa are misiunea de a constata situația direct în teren și de a întreprinde măsurile necesare, în conformitate cu competențele instituționale.

Scopul principal al acțiunii este identificarea sursei de poluare și stabilirea originii acesteia. În acest sens, vor fi prelevate probe de apă pentru analize de laborator, iar autoritățile vor verifica și posibile interconectări neautorizate între rețelele de canalizare menajeră și cele pluviale.

Totodată, instituțiile implicate vor acorda o atenție sporită depistării și eliminării conductelor neautorizate sau construite ilegal de către agenți economici și/sau unități locative. Potrivit Inspectoratului pentru Protecția Mediului, aceste intervenții sunt necesare pentru prevenirea și reducerea riscului de poluare a mediului.

Inspectoratul a precizat că va reveni cu informații suplimentare pe măsură ce vor fi disponibile rezultatele investigațiilor.

Deși imaginile cu petele de ulei pe râul Bâc au fost făcute publice ieri, pe un canal de Telegram, autoritățile s-au sesizat abia astăzi.

Reacția Primăriei Chișinău

În cadrul ședinței de astăzi a Comisiei Situații Excepționale a mun. Chișinău, a fost adus în discuție și subiectul petelor de ulei de pe Bâc.

Potrivit reprezentanților municipalității, au fost sesizate autoritățile centrale responsabile, Inspectoratul de Mediu și Poliția. Reprezentanții Primăriei afirmă că, deși situația ține de competența „Apele Moldovei” și a Inspectoratului de Mediu, specialiștii de la S.A. „Apă-Canal Chișinău”, Spații Verzi și Poliția intervin deja.