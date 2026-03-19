Criza apei lovește HoReCa, la Bălți: Localurile fără acces la rețea potabilă, obligate să-și suspende activitatea

Operatorii din alimentația publică din municipiul Bălți, care nu dispun de apă potabilă, sunt obligați să își suspende activitatea. Decizia a fost luată pe 18 martie de Comisia pentru Situații Excepționale, întrunită în ședință online.

Potrivit hotărârii, agenții economici vizați trebuie să informeze Subdiviziunea teritorială a Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor despre sistarea activității.

În același timp, inspectorii ANSA vor efectua controale la unitățile care utilizează surse alternative de apă, pentru a verifica respectarea normelor de igienă.

Primăria municipiului Bălți subliniază că măsurile sunt obligatorii și au drept scop protejarea sănătății populației. Totodată, instituția va continua să monitorizeze situația și să informeze cetățenii despre evoluțiile ulterioare.