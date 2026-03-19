„Mi-a pus piciorul pe cap și cu degetele voia să-mi rupă gura”. O tânără însărcinată în luna a 9-a, bătută cu bestialitate de cumnatul său în ograda socrilor, la Anenii Noi

Ana, o tânără mamă însărcinată în luna a 9-a susține că a fost bătută crunt de către cumnatul său, în ograda socrilor, în satul Roșcani, din raionul Anenii Noi. „Eu, gata, am avut impresia că acolo el mă lasă. Într-atâta cruzime avea… Credeam că, uite aici mi-e sfârșitul, toată viața și copiii mei”, a povestit cu lacrimi victima. Cazul cutremurător a avut loc pe 9 martie. Inițial, agresorul ar fi fugit, iar la câteva zile după aceasta, a fost reținut de poliție și internat „într-o instituție medicală pentru evaluarea stării sale psihice”.

Potrivit acesteia, agresorul ar fi așteptat-o în întuneric și ar fi atacat-o imediat ce a intrat în ograda socrilor, unde locuia și el. „El m-a așteptat. Mi-a întrerupt calea și mi-a spus: „Ia, stai să vorbim”. M-a împins și apoi m-a lovit în piept, m-a doborât la pământ și a început să mă lovească cu capul de beton. Se ridica în picioare și mă lovea cu picioarele în cap, parcă ai vrea să strivești o nucă. Eu țipam foarte tare, iar el cu degetele, intenționa să-mi rupă gura cu totul”, a relatat femeia în carul podcastului „Verdict” cu avocatul Dorin Podlisnic.

„Foarte tare am strigat, dar nu a auzit nimeni. Șapte-opt minute cineva să te lovească cu capul de beton și cu piciorul deasupra… vă închipuiți?! Am văzut moartea. Am simțit-o. Eu gata, am avut impresia că aici el nu mă lasă”, a mai mărturisit Ana, care a precizat că agresorul s-a oprit într-un moment dat și a dispărut, iar ea s-a ridicat și a intrat în casă însângerată, unde era socrul ei cu copilul mai mic și soțul.

Deși nu ar fi fost lovită direct în burtă, tânăra mamă, susține că sarcina i-a fost afectată din cauza stresului. „Eu numai nu acceptam să-mi pierd bebelușul. Avem probleme cu circulația sângelui, cu oxigenul. Nu e totul ok”, a declarat femeia.

Totodată, conform declarațiilor Anei, anterior familia agresorului susține că a încercat să caute ajutor pentru cumnatul său, pe care îl consideră periculos pentru societate, fiindcă și-ar fi agresat inclusiv și părinții săi. „Noi ne-am adresat în primul rând la medicul de familie din sat. Am mers eu cu socrul. Am povestit medicului care este situația. Cu ce putem noi să-l ajutăm? Cum putem? Noi cosiderăm că el are nevoie de un psihiatru, de o diagnoză, să fie urmărit, luat la evidență, monitorizat, tratat. Acesta ne-a sfătuit să mergem la psihiatru, să vedem ce spune. Am fost și acolo, am spus toate durerile și am cerut: ajutați-ne, spuneți-ne, îndrumați-ne cum să facem, pentru că noi vrem să ajutăm omul. După părerea noastră, el e bolnav și are nevoie de ajutor”, a mărturisit femeia.

„Cel puțin să i se facă o investigație, să se vadă dacă e sănătos sau nu din punct de vedere psihic. Noi asta am vrut să știm. Dacă are o problemă, să fie tratat. Altfel, trebuie găsită o soluție, pentru că noi îl vedem agresiv. Noi îl vedem în pericol”, a mai adăugat Ana.

„El o să mă ucidă și pe mine, și copiii mei, și familia mea. Îmi este frică, stau mereu cu acest gând”, a spus victima.