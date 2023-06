Amenzi mai DURE pentru șoferii vitezomani din 1 iulie 2023. Cei care vor fi prinși că au depășit viteza admisă cu mai mult de 60 km/h vor rămâne fără permisul de conducere pe loc

Din 1 iulie 2023 intră în vigoare modificările la Regulamentul de circulație rutieră din Republica Moldova, care aduc amenzi mai mari, dar și pedepse mai dure pentru șoferii vitezomani. Mai mult, cei care vor fi prinși că au depășit viteza admisă cu mai mult de 60 km/h vor rămâne fără permisul de conducere pe loc, pe o perioadă de 150-180 zile. În decursul unui an același șofer riscă să piardă permisul deja de la depășiri de 40 km/h, scrie Piataauto.md și Ziarul Național.

Au crescut şi amenzile pentru depăşirile de viteză, în special depăşirile mai mari şi au apărut şi nou categorii:

1. Depăşire cu 10-20 km/h — amendă 600 – 900 lei şi 3 puncte de penalizare.

2. Depăşire cu 20-40 km/h — amendă 900-1 200 lei şi 4 puncte de penalizare.

3. Depăşire cu 40-60 km/h — amendă 1 500-1 800 lei şi 5 puncte de penalizare.

4. Depăşire cu 60-80 km/h — amendă 2 250 – 2 500 lei, 6 puncte de penalizare şi suspendare dreptul de a conduce de la 60 la 75 zile.

5. Depăşire cu 80 km/h şi mai mult — amendă 3 750 – 5 000 lei, 7 puncte de penalizare şi suspendare dreptul de a conduce de la 90 la 105 zile.

6. Depăşire repetată în timpul unui an calendaristic, cu 40-60 km/h — amendă 5 000 – 7 500 lei, 6 puncte de penalizare şi suspendare dreptul de a conduce de la 90 la 120 zile.

7. Depăşire repetată în timpul unui an calendaristic, cu 60 km/h şi mai mult — amendă 7 500 – 10 000 lei şi suspendare dreptul de a conduce de la 150 la 180 zile.

Tot de la 1 iulie intră în vigoare și pedepsele mai dure pentru şoferii care nu acordă prioritate pietonilor, iar a doua încălcare în decursul unui an calendaristic va duce la suspendarea permisului de conducere.



– Prima încălcare va fi pedepsită ca şi până acum cu amendă de 1 500-1 800 lei şi 5 puncte de penalizare.



– Încălcările repetate pe parcursul unui an calendaristic se pedepsesc cu amendă de 2 250 – 2 500 lei cu suspendarea obligatorie a permisului de conducere pe un termen de 30-45 zile.

O altă modificare importantă ține de acordarea automobilului spre condus unei persoane care nu are permis de conducere, inclusiv dacă acesta are permisul suspendat. Amenzile au crescut la cifre uriașe, de până la 17 500 – 25 000 lei, astfel încât, dacă-i oferi mașina unui prieten, asigură-te că acesta are permisul valabil, iar toate informațiile despre modificările la acest capitol le poţi găsi într-un articol anterior publicat de noi.

Şi, în fine, o altă modificare importantă şi necesară ţine de şoferii care au permisul suspendat, dar care conduc automobile. Asemenea şoferi riscă acum fie o amendă de la 12 000 la 15 000 lei, fie muncă neremunerată în folosul comunităţii de până la 60 de ore, fie arest contravențional pentru 15 zile. Mai multe informaţii despre modificările la acest capitol, le poţi găsi într-un alt articol dedicat publicat de noi anterior.

