Andrei Năstase cere anularea concursului la șefia PG: Este un simulacru și un troc politic

Andrei Năstase cere anularea concursului pentru funcția de Procuror General, pe care îl califică drept un „simulacru politic și un tron al puterii”. „Ajunge cât au jurat credință partidelor în locul legii. Este timpul ca procurorul general să fie ales direct de către cetățeni, prin vot”, a menționat Năstase.

„Până și actuala guvernare recunoaște că reforma justiției a fost – și rămâne – un eșec răsunător. Guvernarea a capturat, pas cu pas, instituțiile statului.

Într-o tăcere asurzitoare Curtea Constituțională a fost transformată într-un instrument politic. Agențiile de reglementare au fost puse sub control, iar instituțiile de drept au fost slăbite până la dependență totală.

Acum, puterea vrea să dea lovitura finală: să-și instaleze propriul procuror general printr-un concurs trucat. Nu mai putem trece cu vederea aceste abuzuri și derapaje antidemocratice și antieuropene. Cuțitul a ajuns la os!

Astfel, puterea monocoloră continuă să mimeze schimbarea și organizează un așa-zis concurs pentru funcția de procuror general, din doar două candidaturi – ambele, metaforic vorbind, cu „carnet de partid” în buzunar, cu foarte multe și mari probleme de integritate, vulnerabili în fața politicului și a mafiei.

Interviul este programat pentru marți, 19 august 2025, ora 14:00, la sediul Consiliului Superior al Procurorilor (mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 73).

Așa cum am declarat deja, acest concurs este un simulacru, un troc politic care trebuie oprit imediat. Ajunge cât timp procurorii au fost cumpărați de oligarhi. Ajunge cât au jurat credință partidelor în locul legii. Este timpul ca procurorul general să fie ales direct de către cetățeni, prin vot.

Fac apel către toți cei interesați de schimbare, fac apel către întreaga presă independentă să fie prezentă marți, 19 august, la acțiunea noastră de protest, care va începe la ora 14:00 în fața sediului Consiliului Superior al Procurorilor, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 73”, a scris Năstase.