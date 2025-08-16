Condiția pusă de Putin lui Trump în schimbul înghețării frontului. Cele două regiuni din care Ucraina ar trebui să se retragă

Vladimir Putin i-a pus lui Donald Trump o condiție pentru încheierea războiului: retragerea Ucrainei din regiunea Donețk și Lugansk, oferind în schimb „înghețarea” restului liniei frontului.

Președintele rus a prezentat propunerea la o întâlnire cu Trump în Alaska, vineri, au declarat patru persoane cu cunoștințe directe despre discuții. A doua zi, Trump a transmis mesajul președintelui ucrainean Volodimir Zelenski și liderilor europeni , îndemnându-i să renunțe la încercarea de a obține un armistițiu și să se concentreze pe un acord de pace.

Propunerea Kremlinului ar oferi Moscovei control deplin asupra regiunii Donețk, unde forțele rusești fac cel mai mare avans din noiembrie. În schimb, Putin ar fi promis că nu își va extinde atacurile în Herson și Zaporojie , zone pe care deja le controlează în mare parte.

În ciuda „ concesiilor ”, liderul rus nu a renunțat la cerințele sale centrale: dezarmarea Ucrainei, împiedicarea aderării acesteia la NATO și răsturnarea actualului guvern.

Publicația notează că Putin a precizat că nu și-a retras cerințele fundamentale de „rezolvare a cauzelor profunde” ale conflictului , ceea ce, în practică, ar însemna sfârșitul statalității ucrainene în forma sa actuală și blocarea extinderii spre est a NATO.

Cu toate acestea, președintele rus pare dispus să facă compromisuri în alte chestiuni, inclusiv cele teritoriale, atâta timp cât „ cauzele profunde ” sunt rezolvate, potrivit unui fost oficial de rang înalt de la Kremlin.

Forțele rusești controlează aproximativ 70% din Donețk , dar orașele și satele din partea de vest – care rămâne liber sub control ucrainean – sunt cruciale pentru operațiunile militare și liniile defensive ale Ucrainei pe frontul de est.

Persoane familiarizate cu Zelenski au declarat că acesta nu ar fi de acord să predea Donețkul , dar ar fi deschis să discute problema teritorială cu Trump la Washington, unde se așteaptă să se întâlnească luni. Potrivit acelorași surse, Zelenski ar fi dispus, de asemenea, să discute problema într-o întâlnire trilaterală cu Trump și Putin.

Casa Albă nu a răspuns solicitării de a comenta conținutul discuțiilor Trump-Putin. Dmitri Peskov , purtătorul de cuvânt al lui Putin, nu a răspuns imediat solicitării de a comenta.

Liderii europeni au fost invitați să participe luni la discuțiile dintre președintele ucrainean Zelenski și președintele american Trump , care vor avea loc la Washington, a declarat pentru Reuters o persoană familiarizată cu situația.

Aceeași sursă a menționat că nu este încă complet clar care dintre lideri vor participa.