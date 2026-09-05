Bunica băiatului găsit mort după Hramul de la Constantinești, cu dubii pe modul în care au fost desfășurate căutările și ancheta: „Dacă Poliția ne ajuta, îl găseam viu”

Bunica lui Denis, adolescentul de 17 ani găsit mort după ce a dispărut în noaptea Hramului din Constantinești, spune că familia își dorește ca persoanele responsabile de moartea nepotului să fie pedepsite. Femeia susține, totodată, că are dubii privind modul în care au fost desfășurate căutările și investigația și afirmă că trupul băiatului ar fi putut fi mutat în locul în care a fost găsit.

„Dacă poliția atunci, în seara aceea, pe noi ne ajuta, eu sper că noi îl găseam. Poate era mort, dar poate nu era mort. Poate îl salva”, a declarat bunica lui Denis, în cadrul podcastului „Verdict” cu avocatul Dorin Podlisnic.

Bunica mai afirmă că rudele, prietenii lui Denis și alte persoane au căutat adolescentul în mai multe locuri, inclusiv cu motociclete, însă nu l-au găsit acolo unde ulterior a fost descoperit.

„Ei când au văzut că noi am venit să-l căutăm pe Denis noaptea, s-au dus și l-au aruncat acolo”, a afirmat bunica.

Ea susține și că Denis ar fi fost ținut anterior undeva închis și cere poliției să stabilească unde ar fi fost agresat.

„Noi vrem ca poliția să caute, să umble unde l-a bătut, unde l-a prins, unde l-a ținut”, a declarat femeia și a menționat că nu are încredere deplină nici în rezultatele expertizei și se teme că ancheta ar putea fi închisă fără ca toate circumstanțele morții nepotului să fie elucidate.

„Indiferent că era Denis băiat bun, că era de n-aș ști ce, că a furat ceva, că a spus vreun cuvânt necenzurat – nimeni nu are dreptul să-i ia viața”, a mai spus ea. „Eu vreau să mă duc la poliție să fac o cerere împotriva polițistului pe care noi l-am chemat, după ce el ne-a spus: «El are dosar. Așa-i educația de acasă» și n-a vrut să meargă să-l caute”, a declarat bunica.

Ce alte mărturii au făcut rudele lui Denis și ce au povestit despre tragedie, aflați în interviul de mai jos.