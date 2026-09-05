Germania: Volkswagen taie 50.000 de locuri de muncă și închide producția la 4 uzine

Volkswagen pregătește una dintre cele mai ample restructurări din istoria recentă a grupului. Constructorul german va renunța la aproximativ 50.000 de locuri de muncă, va reduce drastic numărul modelelor produse și va opri producția de automobile la patru fabrici din Germania.

Planul propus de CEO-ul Oliver Blume a fost aprobat joi de conducerea companiei. Volkswagen are în prezent aproximativ 650.000 de angajați, astfel că reducerea anunțată reprezintă o schimbare majoră pentru grup.

Restructurarea prevede și reducerea cu aproximativ 50% a numărului de modele aflate în producție. Compania vrea ca automobilele care vor rămâne în gamă să fie fabricate în volume mai mari, ceea ce ar permite diminuarea costurilor fixe.

Totodată, Volkswagen intenționează să simplifice structurile de conducere și să scurteze lanțurile de decizie.

Producția auto va fi oprită la patru uzine din Germania

Una dintre cele mai sensibile măsuri vizează fabricile din Germania. Volkswagen estimează că dispune în Europa de o capacitate excedentară de producție de aproximativ 500.000 de automobile.

La uzinele din Emden, Zwickau, Hanovra și Neckarsulm, compania susține că nu poate garanta pe viitor o producție auto competitivă. Din acest motiv, fabricarea automobilelor va fi oprită în cele patru unități.

Compania analizează însă posibilitatea ca uzinele să primească alte întrebuințări, astfel încât acestea să nu rămână complet fără activitate.

Planul a provocat inițial opoziție din partea reprezentanților angajaților și a autorităților regionale. Salariații dețin jumătate dintre locurile din consiliul de administrație al Volkswagen, iar landul Saxonia Inferioară, unde grupul își are sediul, deține o participație în companie și două locuri în consiliu.

Daniela Cavallo, principala reprezentantă a angajaților, criticase dur restructurarea atunci când aceasta a fost prezentată în vară. După aprobarea planului, ea a afirmat însă că măsurile reprezintă „o necesitate” pentru ca Volkswagen să intre cu succes în următorul deceniu.

Guvernatorul Saxoniei Inferioare, Olaf Lies, a recunoscut la rândul său amploarea problemelor și a descris decizia drept un drum comun către transformarea de care compania are nevoie.

Probleme în China și presiunea tarifelor americane

Volkswagen se confruntă cu dificultăți importante pe piața chineză, unde vânzările au scăzut, iar producătorii locali au devenit competitori tot mai puternici, în special pe segmentul automobilelor electrice.

Profitul după impozitare al grupului a scăzut cu 30% în prima jumătate a anului.

Compania resimte și efectele tarifelor americane, care pun presiune suplimentară asupra industriei auto.

Oliver Blume susține că restructurarea este necesară pentru viitorul grupului și pentru creșterea competitivității mărcilor sale.

„Este un semnal puternic pentru viitorul Volkswagen Group”, a declarat CEO-ul companiei.

Restructurarea vizează întregul grup

Măsurile nu se limitează doar la marca Volkswagen. Grupul controlează și mărci precum Audi, Škoda, Porsche și SEAT.

Reducerea numărului de modele și a capacităților de producție arată amploarea presiunilor asupra unuia dintre cei mai mari constructori auto din lume, într-un moment în care industria europeană trebuie să reducă costurile și să țină pasul cu rivalii chinezi.

Pentru economia Germaniei, oprirea producției auto la patru uzine reprezintă, de asemenea, un semnal important, Volkswagen fiind unul dintre cei mai mari angajatori și unul dintre simbolurile industriei germane.