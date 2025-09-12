ANALIZĂ: PAS, prins în mijlocul unui scandal uriaș cu sondaje falsificate!

Republica Moldova intră în campania finală înaintea alegerilor din 28 septembrie, iar un scandal exploziv lovește direct în Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS). Pe rețelele sociale au circulat două versiuni ale aceluiași sondaj atribuit Institutului Republican Internațional – una cu avertisment de confidențialitate și alta editată, distribuită ca și cum ar fi un document oficial.

Două imagini – o singură manipulare

Analiza comparativă a imaginilor arată clar:

Postarea lui Radu Marian (PAS) Graficul apare cu textul roșu: „NOT FOR PUBLIC DISTRIBUTION”.

Acest lucru arată că documentul era confidențial, nefiind destinat publicului.

Radu Marian acuză că „au inventat cifre” și că este vorba de o manipulare grosolană. Postarea lui Doian Istratii (pro-PAS) Exact același grafic, dar fără avertismentul roșu.

Imaginea este prezentată ca un sondaj legitim, preluat de pe deschide.md.

Mesajul atașat: PAS poate obține majoritate parlamentară, iar voturile pentru alte partide „ajută Kremlinul”.

Dovezile tehnice care ridică suspiciuni

În urma analizei detaliate a fișierelor:

Alinierea textului: există spații și paranteze inserate neuniform, un semn de posibilă editare manuală.

Font și spațiere: unele denumiri de partide sunt comprimate diferit față de rest, ceea ce nu e specific unui export standard din PowerPoint.

Culorile barelor: la categoriile „Other” și „No answer” nuanțele nu coincid perfect, ceea ce sugerează suprapuneri ulterioare.

Watermark-ul „NOT FOR PUBLIC DISTRIBUTION”: este mai pixelat decât restul textului, indicând o inserare separată.

Rotunjirea procentelor: toate valorile sunt întregi (1%, 2%, 3%, 7%), ceea ce este extrem de neobișnuit pentru sondaje reale, unde apar frecvent zecimale.

Error Level Analysis (ELA): analiza digitală a relevat diferențe clare de compresie în jurul watermark-ului și a procentelor mici, indicând editări ulterioare.

Concluzia alarmantă

Ambele imagini sunt identice în cifre și design, dar diferența este esențială: una poartă avertismentul de confidențialitate, cealaltă a fost editată pentru a arăta ca un document oficial.

Această modificare schimbă complet percepția publicului: de la un material intern, care nu trebuia distribuit, la un „sondaj publicat” menit să creeze impresia de legitimitate și inevitabilitate a victoriei PAS.

Impactul asupra procesului electoral

Astfel de practici au potențialul de a:

Influența percepția alegătorilor, creând impresia falsă că PAS are deja majoritate garantată;

Submina încrederea în sondaje reale, alimentând suspiciuni de manipulare;

Polariza electoratul, folosind sondaje false ca armă de propagandă electorală.

Moldova, pe marginea prăpastiei informaționale

Republica Moldova riscă să intre în alegeri cu sondaje fantomă și materiale editate, aruncate în spațiul public pentru a manipula opinia alegătorilor.

Ceea ce ar fi trebuit să fie o campanie democratică, bazată pe dezbateri și programe, se transformă într-o bătălie a dezinformării. Iar PAS, partidul aflat la guvernare, este prins direct în centrul acestui scandal.