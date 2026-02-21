Anchetă explozivă în Marea Britanie – Foştii agenţi de protecţie ai fratelui Regelui Charles, interogați de Scotland Yard în privinţa legăturilor sale cu Epstein

Scotland Yard a anunţat că îşi extinde ancheta vizându-l pe Andrew Mountbatten-Windsor, contactând toţi foştii săi ofiţeri de protecţie şi analizând înregistrările zborurilor de pe aeroporturile londoneze pentru a verifica dacă acestea au fost folosite în scopuri de trafic de persoane, conform The Guardian, scrie news.ro.

Dezvăluirea făcută de Poliţia Metropolitană este separată de ancheta care a dus la arestarea fostului prinţ, joi, sub suspiciunea de abuz în serviciu, dar subliniază natura complexă a investigaţiilor multiple care îl vizează în prezent pe fratele regelui Charles.

Consiliul Naţional al Şefilor de Poliţie (NPCC) contribuie la coordonarea activităţii celor opt forţe de poliţie diferite care investighează aspecte legate de relaţia lui Mountbatten-Windsor cu infractorul sexual condamnat Jeffrey Epstein. Poliţia încearcă să obţină documente neanonimizate referitoare la Andrew de la Departamentul de Justiţie al SUA.

Într-o altă evoluţie politică semnificativă, guvernul a anunţat vineri că va lua în considerare introducerea unei legislaţii pentru a-l elimina pe Mountbatten-Windsor din linia de succesiune, după încheierea investigaţiilor poliţiei.

Mountbatten-Windsor a petrecut 11 ore într-o secţie de poliţie din Norfolk joi, timp în care i-a fost făcută fotografia la arestare (mugshot). Poliţia din Thames Valley a percheziţionat pentru a doua zi consecutiv, vineri, fosta sa locuinţă de la Royal Lodge, Windsor.

Poliţia Metropolitană (Met), care asigură ofiţeri de protecţie special instruiţi pentru VIP-uri, a declarat vineri că identifică şi contactează actuali şi foşti ofiţeri care ar fi putut lucra îndeaproape cu Mountbatten-Windsor în cadrul protecţiei personale.

„Li s-a cerut să analizeze cu atenţie dacă ceva ce au văzut sau au auzit în perioada respectivă de serviciu ar putea fi relevant pentru evaluările noastre în curs şi să împărtăşească orice informaţie care ne-ar putea ajuta”, se arată într-un comunicat.

Met a mai transmis că va examina afirmaţiile potrivit cărora aeroporturi din zona Londrei ar fi fost utilizate pentru zboruri legate de Epstein pentru a trafica femei.

Alte cinci forţe de poliţie britanice analizează dacă astfel de afirmaţii privind aeroporturi din zonele lor justifică o anchetă penală completă. Aeroporturile pe care Met le va verifica includ Heathrow, Biggin Hill şi RAF Northolt, care găzduieşte zboruri private.

Met a declarat: „În urma publicării suplimentare a milioane de documente judiciare referitoare la Jeffrey Epstein, de către Departamentul de Justiţie al Statelor Unite, suntem la curent cu sugestia că aeroporturi londoneze ar fi putut fi utilizate pentru a facilita traficul de persoane şi exploatarea sexuală.

Evaluăm aceste informaţii şi solicităm în mod activ detalii suplimentare de la partenerii din domeniul aplicării legii, inclusiv din Statele Unite.”

Pe lângă Met, până la alte şapte forţe de poliţie solicită în prezent documentele neanonimizate din dosarele Epstein aflate la autorităţile americane, pe măsură ce îşi intensifică investigaţiile privind legăturile finanţistului persoane publice britanice.

Publicarea la începutul acestei luni a milioane de documente deţinute de autorităţile americane despre Epstein a dus la plasarea fostului prinţ şi a fostului ministru laburist Peter Mandelson sub investigaţie penală pentru abuz în funcţie publică, după ce ar fi transmis materiale sensibile către Epstein.

Mountbatten-Windsor nu a putut fi contactat pentru comentarii, dar în trecut a negat orice faptă ilegală în legătură cu Epstein. Mandelson a negat orice infracţiune şi şi-a cerut scuze pentru asocierea sa cu Epstein.

A fost înfiinţat un comitet naţional de coordonare pentru diversele anchete ale poliţiei, condus de un comisar adjunct al Met aflat în funcţie, Louisa Rolfe, detaşată în prezent la NPCC (Consiliul Naţional al Şefilor Poliţiei).

Conform The Guardian, un detectiv de ranh înalt va fi recrutat de comitet pentru a ajuta la coordonarea unor aspecte precum obţinerea documentelor originale din SUA.

Solicitările oficiale vor fi făcute de Agenţia Naţională pentru Combaterea Criminalităţii (NCA), iar unele forţe de poliţie au declarat că vor folosi inteligenţa artificială pentru a analiza volumul uriaş de materiale din dosarele Epstein.

O sursă de rang înalt a declarat: „Există milioane de documente pe care le dorim neanonimizate. Trebuie să le transformăm în probe. Este o muncă uriaşă. Nu vei obţine niciodată o condamnare pe baza câtorva e-mailuri redactate.”

Cele cinci forţe de poliţie care analizează afirmaţiile privind zborurile lui Epstein către aeroporturi din zonele lor sunt Norfolk, Essex, Bedfordshire, West Midlands şi Police Scotland. Forţele de poliţie din Surrey şi Thames Valley analizează acuzaţii de comportament sexual inadecvat al fostului prinţ.

Acuzaţiile de abuz în funcţie publică provin din perioada în care acesta a fost emisar comercial al Regatului Unit, funcţie obţinută în 2001 şi din care a demisionat un deceniu mai târziu din cauza prieteniei sale cu Epstein.

Cabinet Office este pregătit să furnizeze orice documente guvernamentale legate de perioada lui Mountbatten-Windsor ca emisar comercial, dacă va fi solicitat de poliţie, deşi se crede că până în prezent nu a fost făcută nicio cerere.

Deşi rolul său era administrat de UK Trade and Investment, un organism desfiinţat între timp, coordonat de Ministerul de Externe şi departamentul pentru afaceri, Cabinet Office este instituţia principală pentru astfel de anchete. În prezent, analizează documentele care urmează să fie publicate privind numirea lui Peter Mandelson ca ambasador în SUA.

Mountbatten-Windsor a fost eliberat joi seară sub investigaţie, ceea ce înseamnă că nu există restricţii asupra libertăţii sale.

Detectivii nu au solicitat încă un aviz formal preliminar de la Crown Prosecution Service, a declarat un purtător de cuvânt al instituţiei. Acest lucru sugerează că orice decizie privind eventuale acuzaţii împotriva fratelui regelui este încă departe.