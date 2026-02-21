Generația Z, IQ sub nivelul părinților pentru prima dată în 200 de ani. Ce spun specialiştii despre AI

Inteligența artificială ajunge şi în şcoli. Folosită corect, e un instrument extrem de util atât pentru profesori, cât şi pentru elevi. Folosite necontrolat de către elevi, aplicaţiile AI precum Gemini sau Chat GPT pot induce în eroare, pot scădea creativitatea şi, nu în ultimul rând, pot încuraja plagiatul – motiv pentru care mulţi profesori din toată lumea le interzic. Un sondaj recent realizat de un site de investigaţii arată că peste 80% din elevii români folosesc Chat GPT zilnic, inclusiv pentru sarcinile primite la şcoală.

Invitată în platoul Observator, Georgeta Pânişoară, doctor în psihologie, a vorbit despre impactul folosirii AI-ului de către copii, cu argumente pro şi contra.

Cum facem când avem un astfel de copil care își ia practic toate răspunsurile de la AI?

„În primul rând, creierul nostru vrea cât mai puțin efort și nu este dezvoltat până la 25 de ani în totalitate. Și atunci, normal că noi căutăm confortul și normal căutăm mai puțin efort. Se combină lucrul ăsta cu ce este în mediul din jurul nostru, inclusiv la școală. E normal: dacă toți colegii mei fac asta, eu de ce să nu fac? De ce pentru ei să fie mai ușor? Oare cum poți să ajungi să te simți exclus, că tu nu ești în ton cu toți ceilalți, că tu vrei să fii diferit?

Și mai vine și educația. Mulți părinți, în ziua de astăzi, tocmai ca să le fie mai ușor copiilor, că lor nu le-a fost atât de ușor, sunt părinți „elicopter”, care planează și rezolvă totul pentru copil. Și atunci de ce să zicem că părintele rezolvă totul pentru copil, dar ChatGPT sau Gemini nu?

Și atunci e o combinație între genetică, între mediul social, între educația pe care o primim și, da, ajungem să îl folosim mai mult.

Părintele îl ajută, de ce să nu îl ajute și un instrument? Dar, dincolo de riscuri și de faptul că copilul poate să primească un ajutor și să nu-și mai dezvolte el gândirea, să nu-și mai dezvolte modalități alternative de a găsi soluții, până la urmă eu zic să vorbim despre AI nu doar în termeni de risc, ci și în termeni de progres, pentru că ne poate ajuta extrem de mult. Așa cum deja se vorbește foarte mult că s-au făcut progrese în medicină sau în educație cu ajutorul acestor instrumente, ele trebuie să rămână la ideea de a fi instrumente și să nu fie un rezolvator în locul nostru.”, explică Georgeta Pânişoară, doctor în psihologie.

Cum ar trebui să funcționeze relaţia noastră cu ChatGPT?

„Ar trebui să-i învățăm pe părinți și astfel să ducem un fel de școală sau un ghid spre copiii aceștia. Cum să utilizăm? Pentru că acum trei ani nu exista ChatGPT. Cât de mult îl folosim astăzi? Și atunci să ne gândim că nu mai putem să zicem că e un risc și îl interzicem. Pentru că în 5 ani, în 10 ani, în 15 ani nu putem să ne opunem acestei idei de progres.

Și atunci aș da niște reguli, exact ca în cazul utilizării rețelelor sociale. În primul rând, putem să zicem, apropo de utilizare, să nu îl folosim un timp foarte lung. Să zicem că folosim un timp dedicat de lucru cu AI-ul și, în rest, să mai folosim și creierul nostru.

De asemenea, o altă regulă pe care aș impune-o pur și simplu în orice familie, orice părinte sau orice profesor ar putea să zică regula asta: tu, copil sau tu, adult, după ce ai folosit AI-ul o zi întreagă, să te întrebi: eu ce am învățat astăzi? Eu cu ce rămân? Am rămas doar cu o rezolvare sau am învățat ceva în plus?

De asemenea, se vorbește foarte mult de pericol, și sunt și cercetări, pericolul folosirii legat de probleme emoționale. Da, este un pericol să nu vorbim cu oameni și, eventual, cu oameni care au făcut o meserie din asta, despre problemele noastre emoționale. Dar haideți să ne gândim: avem toți acces la un om care este specialist? Unii nu, probabil.

Și atunci este bine că AI-ul ne dă un mic ajutor la probleme pe care un adolescent poate îi este jenă să le ceară. Că, de regulă, ChatGPT-ul este întrebat despre probleme mai de tip intim.

Da, dar hai să punem o altă regulă: folosim pentru probleme de tipul acesta, dar vorbim doar cu oameni pentru probleme cu adevărat relevante pentru noi. Punem și regula asta.”, mai adaugă doctorul în psihologie.

Rezultatele unui studiu de zilele trecute arată că, pentru prima dată în ultimii 200 de ani, generația Z are IQ mai scăzut decât cel al părinților. Deși întotdeauna a fost o evoluție, nu? Copiii își depășeau părinții.

„Și atunci mai punem o regulă în lucrul cu ChatGPT: să spunem că el ajută, nu rezolvă în locul nostru. Și atunci să găsim strategii cum poate să ajute AI-ul și să nu rezolve în locul nostru.

Și facil poate să fie, uite: explică-i unui coleg sau explică-i fratelui tău ce ai înțeles tu din rezolvarea pe care ți-a făcut-o AI-ul. Fă un mic plan de lecție prin care tu ai fi profesorul și ai explica cuiva ce tocmai ți-a fost explicat. Asta iar este o regulă foarte importantă.”, mai spune Georgeta Pânişoară.

Cum își dă seama un părinte care sunt semnele că există această dependență față de ChatGPT?

„Din când în când evaluăm și vedem rezultatele. Pentru că s-ar putea să devină extrem de dramatice dacă el face tema la matematică numai cu ChatGPT-ul. Și, din păcate, se întâmplă lucrul ăsta foarte, foarte des.

Și atunci trebuie valori. Tu ce ai învățat acolo? Bine, dacă ești și atent ca părinte sau dacă nu te mulțumești să spui că mai bine decât să stai pe TikTok și pe toate prostiile, să zicem stai pe ChatGPT și măcar înveți ceva. Exact, dar mai punem o regulă: zece minute te-ai gândit tu la problema respectivă până ai întrebat ChatGPT-ul.”, concluzionează doctorul în psihologie.