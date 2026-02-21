Trucul prin care poți obține bilete de avion mai ieftine: Ziua din săptămână cu cele mai ieftine zboruri

Lunile ianuarie și februarie sunt considerate perioada ideală pentru rezervarea vacanțelor, oferind reduceri de tip Early Booking de 40 – 50% pentru sezonul de vară și iarnă. Tot în această perioadă pot fi găsite cele mai bune tarife pentru chartere estivale și bilete de avion.

Un studiu realizat de o platformă de rezervări online de sejururi și bilete de avion a publicat ghidul „Expedia, Air Hacks”, un set de recomandări pentru călătorii mai inteligente, mai ușoare și mai accesibile.

Trucuri pentru economii consistente la biletele de avion

Potrivit ghidului, există câteva reguli simple care pot ajuta turiștii să economisească sume importante:

Duminica este cea mai bună zi pentru a rezerva bilete : vinerea este acum cea mai ieftină zi pentru a zbura internațional – cu aproximativ 18% mai ieftin decât sâmbăta, cea mai scumpă zi. Pentru călătoriile la clasa business, joia este cea mai ieftină zi de zbor, economisind până la 17% față de duminică.

: vinerea este acum cea mai ieftină zi pentru a zbura internațional – cu aproximativ 18% mai ieftin decât sâmbăta, cea mai scumpă zi. Pentru călătoriile la clasa business, joia este cea mai ieftină zi de zbor, economisind până la 17% față de duminică. Iunie este cea mai ieftină lună pentru zboruri internaționale , cu tarife cu aproximativ 68% mai mici decât în decembrie.

, cu tarife cu aproximativ 68% mai mici decât în decembrie. Marțea este cea mai puțin aglomerată zi pentru zboruri , iar august rămâne luna de vârf. Printre cele mai liniștite date se numără 4, 5 și 9 martie, dar și 31 decembrie.

, iar august rămâne luna de vârf. Printre cele mai liniștite date se numără 4, 5 și 9 martie, dar și 31 decembrie. Momentul rezervării contează : călătorii pot economisi în medie 85 de lire sterline dacă rezervă cu 31–45 de zile înainte de plecare. Pentru rezervările făcute cu 15–30 de zile înainte, economia medie poate ajunge la 92 de lire sterline.

: călătorii pot economisi în medie 85 de lire sterline dacă rezervă cu 31–45 de zile înainte de plecare. Pentru rezervările făcute cu 15–30 de zile înainte, economia medie poate ajunge la 92 de lire sterline. „Excursiile extreme de o zi” sau „Microcațiunile” de 24 de ore devin tot mai populare, un sfert dintre mileniali și reprezentanții generației Z intenționând să zboare pentru escapade scurte în orașe precum Dublin, Amsterdam sau Paris.

Tendințele majore de vacanță în 2026

Experții în turism au analizat rapoarte internaționale pentru a identifica principalele trenduri care vor domina anul 2026.

All-inclusive, reinventat

Conceptul all-inclusive se transformă, oferind experiențe complete, nu doar cazare și mese. Programele culturale, sesiunile de wellness, workshopurile și activitățile sportive devin elemente esențiale.

Egiptul combină relaxarea la plajă cu scufundări și programe spa, Turcia mizează pe divertisment și experiențe culinare, iar insulele grecești propun tururi gastronomice și excursii în sate tradiționale.

Inteligența artificială în planificarea vacanțelor

Tot mai mulți turiști își planifică vacanțele cu ajutorul inteligenței artificiale. Conceptul de „Travel Mixology” permite combinarea experiențelor în funcție de preferințele personale.