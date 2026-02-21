Inimi care așteaptă să fie luate acasă: 761 de copii din Republica Moldova își caută părinți adoptivi

În Republica Moldova, 761 de copii cu statut de adoptabil își caută o familie care să le ofere grijă, stabilitate și iubire – elemente esențiale pentru dezvoltarea lor armonioasă, transmite Guvernul.

„Persoanele care doresc să adopte pot consulta lista actualizată a copiilor eligibili pe pagina oficială a Ministerul Muncii și Protecției Sociale: https://social.gov.md/wp-content/uploads/2025/12/Lista-copiilor-pentru-adoptia-nationala-31.12.2025.pdf

Cine poate adopta?

Poate deveni adoptator orice persoană care a împlinit 25 de ani și poate oferi copilului condiții bune de trai și un mediu sigur pentru a crește și a se dezvolta armonios.

Pentru a obține atestatul de adoptator, persoanele interesate trebuie să depună o cerere și actele necesare la autoritatea tutelară de la locul de domiciliu.

Cum se desfășoară adopția?

Procedura de adopție națională se desfășoară în trei etape:

1. Perioada de potrivire – este identificată familia potrivită pentru copil;

2. Vizitele și încredințarea – familia îl vizitează pe copil (vizitele durează până la 30 de zile), după care copilul este încredințat în familia adoptatorului (pe o perioadă de la 60 până la 90 de zile);

3. Încuviințarea adopției în instanță – cererea este examinată cu prioritate, în termen de 10 zile lucrătoare, iar decizia finală/hotărârile devin definitive și irevocabile tot în 10 zile lucrătoare.

În medie, procedura de adopție durează aproximativ 6–7 luni din momentul în care este identificată o familie potrivită.

Sprijinul financiar din partea statului pentru familiile adoptatoare

Din anul 2024, familiile care adoptă beneficiază de sprijin financiar din partea statului:

– indemnizație unică pentru perioada de încredințare a copilului adoptabil;

– indemnizație unică pentru copilul adoptat;

– indemnizație pentru creșterea copilului cu vârsta mai mare de 3 ani adoptat sau luat în plasament în serviciul de tutelă/curatelă;

– indemnizație lunară de 800 de lei pentru fiecare copil adoptat, până la împlinirea vârstei de 18 ani.

Ministerul Muncii și Protecției Sociale îi încurajează pe toți cei care se gândesc să adopte să consulte periodic lista copiilor adoptabili pe pagina autorității social.gov.md și să se informeze despre pașii necesari. Astfel, fiecare copil poate avea șansa de a crește și de a se educa într-o familie”, se arată într-un comunicat emis de Ministerul Muncii și Protecției Sociale.