Ucraina confirmă că a atacat fabrica din Rusia unde se produc rachete hipersonice Oreşnik

Statul Major General al forţelor armate ale Ucrainei a confirmat sâmbătă un atac asupra unei fabrici care produce rachetele balistice hipersonice Oreşnik situată în regiunea Udmurtia, la aproximativ 1.000 de kilometri est de Moscova şi la aproximativ 1.500 de graniţa cu Ucraina, potrivit canalului Telegram Astra, informează EFE.

În noaptea de vineri spre sâmbătă, unităţi ale forţelor de rachete şi artileria forţelor armate ale Ucrainei au atacat folosind rachete de croazieră FP-5 „Flamingo”, scrie agerpres.ro.

Armata ucraineană a informat pe reţelele sale sociale că a fost lovită compania din complexul militar-industrial „Uzina Votkinsk” din oraşul Votkinsk (Republica Udmurtia, Rusia).

„A fost detectat un incendiu pe teritoriul uzinei. Rezultatele sunt în curs de clarificare”, a afirmat instituţia militară.

De asemenea, conform informării armatei ucrainene, noaptea trecută a fost atacată şi o uzină de procesare a gazelor din Neftegorsk, în regiunea rusă Samara, care, printre alte funcţii, aprovizionează armata rusă.

Potrivit autorităţilor ruse, în atacul asupra uzinei de la Votkinsk au fost rănite 11 persoane, dintre care trei au fost internate în spital.

Astra, citând martori oculari şi vecini din zonă, a afirmat că în atac au fost produse daune în două dintre atelierele fabricii.