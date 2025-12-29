Anenii Noi: Poliția l-a reținut pe fiul criminalului. Posibil complice

Noi detalii privind cazul teribil din localitatea Beriozchi, raionul Anenii Noi. Fiul de 33 de ani al bănuitului a fost reținut, anunță Poliția Republicii Moldova.

„În baza materialului probatoriu acumulat de polițiști și procurori, se bănuiește că acesta a fost complice la o crimă care ar fi fost săvârșită de tatăl său în perioada 2012-2013”, comunică IGP.

Individul a fost reținut de oamenii legii în timp ce încerca să părăsească țara.

Cazul de la Beriozchi a devenit public pe 23 decembrie 2025 și vizează dispariția unui bărbat de 61 de ani, semnalată încă în luna septembrie. În urma perchezițiilor efectuate de ofițerii de investigații în mai multe gospodării ce aparțin suspectului, cu sprijinul brigăzii cu destinație specială „Fulger”, au fost ridicate hainele victimei, oseminte presupuse a fi umane, cu urme de culoare caracteristică sângelui, precum și mai multe obiecte care ar fi putut fi folosite la comiterea infracțiunilor.

În baza probelor acumulate, există indicii că bănuitul ar fi fost implicat și în alte omoruri, iar corpurile neînsuflețite ale victimelor ar fi fost folosite pentru hrana animalelor de la ferma acestuia.

În cadrul anchetei au fost reținute trei persoane: suspectul principal, un bărbat de 59 de ani, concubina acestuia și un alt bărbat. Ulterior, instanța a dispus arest preventiv pentru suspectul principal, iar concubina a fost plasată în arest la domiciliu. Ancheta continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cazului.