Importurile online umflă bugetul: aproape 149 de milioane de lei într-o lună

Cumpărăturile făcute din afara țării continuă să devină o sursă importantă de venit pentru bugetul de stat. În perioada 1–28 decembrie 2025, moldovenii care au importat bunuri peste plafonul neimpozabil de 150 de euro au contribuit cu aproape 148,9 milioane de lei la buget, potrivit datelor publicate de Serviciul Vamal. Suma reflectă un volum ridicat al achizițiilor externe în ultima lună a anului, alimentat de sezonul sărbătorilor și de creșterea comerțului online.

Datele oficiale arată că, pe parcursul celor patru săptămâni din decembrie, încasările săptămânale provenite din taxarea bunurilor importate de persoane fizice au variat între 34,7 și 39,4 milioane de lei. Aceste sume au reprezentat constant între 3,7% și 4% din totalul încasărilor săptămânale ale Serviciului Vamal, semn că importurile individuale devin o componentă tot mai vizibilă a veniturilor fiscale.

În ansamblu, în perioada 1–28 decembrie 2025, Serviciul Vamal a colectat la bugetul de stat peste 3,67 miliarde de lei. Cele mai mari încasări au fost raportate în săptămâna 15–21 decembrie, când au fost acumulate 976,1 milioane de lei, urmate de 942,9 milioane lei în prima săptămână a lunii. Chiar și în ultima săptămână, marcată de sărbători, încasările au depășit 850 de milioane de lei, indicând un flux constant de importuri.

De la începutul anului 2025 și până la data de 28 decembrie, Serviciul Vamal a acumulat la buget aproximativ 40,7 miliarde de lei. Autoritățile constată că o parte tot mai mare din aceste venituri este generată de comerțul transfrontalier realizat de persoane fizice, în special prin platforme online și servicii de curierat internaționale, fenomen care pune presiune pe actualul cadru fiscal.

În acest context, Guvernul pregătește o schimbare majoră de politică fiscală. Începând cu vara anului 2026, autoritățile intenționează să introducă impozitarea inclusiv a bunurilor importate cu o valoare mai mică de 150 de euro, plafon care în prezent este scutit de taxe. Măsura este justificată de necesitatea lărgirii bazei de impozitare și de creșterea echității fiscale, dar riscă să afecteze direct consumatorii obișnuiți, obișnuiți să comande frecvent produse din străinătate.