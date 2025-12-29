Problema parcărilor, nerezolvată: Bilanțul falimentar a șase ani de administrație Ceban la Chișinău

La șase ani după ce promitea că va rezolva „în patru ani, cel mult” problema parcărilor din Chișinău, primarul Capitalei, Ion Ceban, admite că situația rămâne una gravă. Trotuare ocupate, străzi blocate, curți sufocate de mașini și lipsa unui sistem funcțional de parcări continuă să fie realitatea cotidiană a Capitalei, în timp ce autoritățile locale și experții își pasează responsabilitatea.

În campania electorală din 2019, când candida la funcția de primar din partea Partidul Socialiștilor din Republica Moldova, Ion Ceban promitea parcări la toate intrările în oraș, parcări multietajate în fiecare sector, crearea unei întreprinderi municipale de gestionare a parcărilor, construirea a 4.000 de locuri de parcare anual și lansarea unei aplicații care să indice locurile libere în timp real.

La final de 2025, aceste angajamente nu au fost realizate. Deși edilul minte cu nerușinare că soluționarea problemei ar fi blocată de lipsa unor reglementări clare la nivel național.

În 2023, în campania pentru al doilea mandat, promisiunile au fost reformulate într-o variantă mai „realistă”: parcările multietajate au dispărut din program, rămânând doar ideea parcărilor mari la intrările în oraș și a unor parcări amenajate pe străzile recent reparate.

În noiembrie 2025, Ion Ceban a anunțat că va înregistra în Parlament un proiect de lege care să reglementeze organizarea și funcționarea parcărilor, argumentând că este nevoie de un cadru juridic clar privind statutul, administrarea, taxarea și sancționarea.

Între timp, lipsa parcărilor continuă să agraveze traficul. Mașinile sunt parcate pe ambele părți ale carosabilului, reducând benzile de circulație, iar curțile blocurilor devin adesea inaccesibile pentru ambulanțe sau autospeciale.

În 2021, Primăria Chișinău a achitat 500.000 de lei pentru un studiu de oportunitate privind implementarea unui sistem de management al parcărilor. În 2024, documentul a fost actualizat cu încă 400.000 de lei. Potrivit fostului viceprimar Victor Chironda, prevederile studiului nu au fost puse în aplicare.

„Cu excepția a două-trei cazuri, noi locuri de parcare nu au apărut. Sunt aceleași trotuare și aceleași străzi, doar pavate mai frumos”, afirmă Chironda, menționând că multe parcări „amenajate” nu au marcaje sau semnalizare și nu corespund normelor.

Printre proiectele realizate se numără parcarea din preajma parcului Dendrariu (140 de locuri), cea de pe strada Ismail (80 de locuri) și o parcare de tip Park&Ride pe strada Ghidighici, care, la peste trei ani de la lansare, este aproape nefuncțională.

Prima parcare multietajată automatizată din Chișinău, realizată în parteneriat cu Universitatea Tehnică a Moldovei, are doar 39 de locuri și este frecvent pe jumătate goală, tariful fiind de 50 de lei pe oră.

Datele Agenția Servicii Publice arată că în Chișinău sunt înregistrate aproximativ 396.000 de vehicule, dintre care 281.000 sunt autoturisme. În același timp, există doar 51.905 locuri de parcare, dintre care doar 21.368 sunt autorizate. Practic, numărul mașinilor este de aproape șase ori mai mare decât cel al parcărilor disponibile.

Potrivit expertului în urbanism Victor Stratulat, soluția nu este construirea continuă de parcări, ci reducerea dependenței de automobil prin alternative viabile de mobilitate urbană și introducerea parcărilor cu plată.

Conceptul parcărilor cu plată este discutat de peste un deceniu. Un proiect similar a fost blocat în 2017, după un dosar penal în care a fost vizat fostul primar Dorin Chirtoacă.

În iulie 2024, Ion Ceban a anunțat existența unui regulament pentru parcări cu plată, însă acesta nu a ajuns nici până acum pe ordinea de zi a Consiliului Municipal Chișinău.

Consilierul PAS Anetta Dabija afirmă că Primăria are deja toate pârghiile legale necesare, inclusiv un regulament și Planul de Mobilitate Urbană, dar evită asumarea politică.

„Primăria Chișinău are toate atribuțiile legale, tehnice și administrative pentru a implementa un sistem modern de parcări”, susține Dabija.

Ion Ceban recunoaște că nu și-a onorat promisiunile electorale.

Între timp, șoferii rămân între parcări ilegale și parcări private scumpe, unde tarifele ajung frecvent la 50–100 de lei pe oră, considerate „exagerate” de majoritatea conducătorilor auto.