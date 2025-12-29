Ucraina își mută grâul spre Africa și Orientul Mijlociu, pe fondul scăderii prețurilor

Exporturile de grâu ale Ucraina din luna decembrie 2025 au ajuns la aproximativ 335,5 mii de tone, iar cea mai mare parte a livrărilor a fost orientată către Africa de Nord și Orientul Mijlociu. Potrivit datelor de piață, aceste două regiuni au concentrat circa 86% din totalul exporturilor, confirmând o reorientare accentuată a fluxurilor comerciale ucrainene către zona MENA, în detrimentul piețelor europene și asiatice.

Informațiile au fost publicate de Spike Brokers, care arată că destinațiile asiatice au reprezentat doar 3,5% din exporturile de grâu ale Ucrainei în decembrie, în timp ce livrările către Europa au scăzut la un nivel marginal, de aproximativ 1,7%. Structura exporturilor indică o concentrare regională ridicată, care sporește dependența producătorilor ucraineni de cererea din Africa de Nord și Orientul Mijlociu.

Analiștii din sectorul cerealier avertizează că această distribuție reflectă nu doar cererea externă, ci și dificultățile logistice și comerciale întâmpinate de Ucraina pe alte piețe tradiționale. Prezența redusă în Europa și Asia limitează diversificarea exporturilor și expune vânzările la fluctuațiile de cerere dintr-un număr restrâns de regiuni, într-un context geopolitic și economic instabil.

În paralel, prețurile grâului destinate exportului au continuat să scadă în ultima săptămână. Specialiștii explică această evoluție prin cererea externă slabă și eficiența redusă a infrastructurii portuare, factori care încetinesc tranzacțiile. Astfel, indicele spot pentru grâul alimentar cu un conținut de 11,5% proteine, livrat în porturi în condiții CPT, a scăzut cu 3 dolari, până la 212 dolari pe tonă. Grâul furajer a înregistrat o diminuare similară, ajungând la 206 dolari pe tonă.

În acest context regional, autoritățile din Republica Moldova au anunțat că nu vor mai prelungi regimul special de licențiere a importurilor de cereale și oleaginoase din Ucraina, urmând să revină la un regim comercial obișnuit. Guvernul de la Chișinău susține că piața va fi monitorizată mai strict, pentru a putea interveni rapid în cazul apariției unor dezechilibre, într-un moment în care evoluțiile din regiune pot influența direct prețurile și concurența pe piața internă.